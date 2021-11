Hannover

Die Kantorei stimmte melancholische Gesänge an, und Ulfert Smidt intonierte an der Orgel ein getragenes Adagio. In einem bewegenden Gottesdienst haben rund 100 Gläubige in der Marktkirche an die Verstorbenen der Gemeinde erinnert. Am Totensonntag, der in der evangelischen Kirche als Ewigkeitssonntag begangen wird, gedachten sie dabei auch besonders der verstorbenen Obdachlosen des vergangenen Jahres.

Pastor Marc Blessing im Gedenkgottesdienst.

„Unser Leben geht nicht verloren“, sagte der neue Marktkirchenpastor Marc Blessing in seiner Predigt. Gott biete Perspektiven über die Trauer hinaus. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hilfseinrichtungen verlasen Namen, Alter und Todesdatum von 28 Wohnungslosen und entzündeten für jeden von ihnen eine Kerze. Der jüngste von ihnen, Daniel, wurde nur 32 Jahre alt. Die älteste, Gisela, starb mit 86 Jahren.

Rund 100 Menschen versammelten sich am Ewigkeitssonntag in der Marktkirche.

„Die Kerzen sind ein Zeichen, dass wir ihre Namen und Schicksale Gott ans Herz legen“, sagte Pastor Blessing. Nur selten nimmt die Öffentlichkeit Anteil an ihrem Sterben, wie beim Tod von Jim, dem Obdachlosen vom Lister Platz, der am 24. Januar mit 57 Jahren gestorben war, oder im Fall des 54-jährigen Dirk S., der im Juli an der Eilenriede erstochen wurde. Gerade darum sei es gut, auch der anderen Verstorbenen aus ihren Reihen zu gedenken, sagt Gottesdienstbesucher Manfred Priemer: „Es ist wichtig, dass auch an sie erinnert wird.“

