Hannover

Es ist eine Glaubensfrage. Sollen die Kirchen Ostergottesdienste angesichts steigender Infektionszahlen absagen, aus Solidarität mit dem Rest der lahmgelegten Gesellschaft? Oder ist dieser seelische Beistand gerade jetzt systemrelevant? „Viele Menschen bitten ausdrücklich darum, dass sie uns in Präsenz begegnen dürfen“, sagt Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes.

Das wichtigste Fest der Christenheit wird in den 60 evangelischen Gemeinden seines Stadtkirchenverbandes daher teils mit Präsenzgottesdiensten, teils virtuell gefeiert. Die Entscheidung darüber liegt bei den Kirchenvorständen jeder Gemeinde. Es gibt Videostreams, Open-Air-Gottesdienste und Telefonandachten – eine bunte Vielfalt höchst unterschiedlicher Formate. Die Osternachtfeier aus der Marktkirche wird unter anderem auf der Homepage der Gemeinde sowie am 3. April um 23 Uhr auf h1 im Fernsehen zu sehen sein.

Die evangelischen Gottesdienstangebote sind – nebst Kontaktdaten für die meist verpflichtende vorherige Anmeldungen – auf der Website www.kirche-hannover.de zusammengestellt. „Diese wird fast stündlich aktualisiert“, sagt Müller-Brandes.

Messe als Stream im Internet

Die katholischen Gemeinden handhaben es ähnlich. Nach langem Abwägen haben sie sich prinzipiell für Präsenzgottesdienste entschieden. „Alle Pfarreien haben erprobte und bewährte Hygienekonzepte“, sagt Propst Christian Wirz. Eine zentrale Auflistung der Messen wird auf www.kath-kirche-hannover.de zusammengestellt. „Mehrere Gemeinden haben die Anzahl der Gottesdienste erhöht“, sagt Kirchensprecher Rüdiger Wala. Einige streamen diese auch im Internet, darunter die Gemeinde Heilige Engel in Kirchrode und St. Godehard in Linden.

„Viele Menschen werden neugierig, wenn sie am Kirchgarten vorüber gehen“: Claudia Maier, Pastorin der Melanchthongemeinde Quelle: Samantha Franson

In der evangelischen Melanchthongemeinde im Stadtteil Bult ist die Zahl der Plätze für den Karfreitagsgottesdienst auf 30 Personen beschränkt. „Viele können nicht in die Kirche kommen“, sagt Pastorin Claudia Maier. Dafür soll es am Ostersonntag einen Open-Air-Gottesdienst im Kirchgarten geben, mit vorheriger Anmeldung. Die Künstlerin Gabi Wicke hat dort eine Installation mit Kreuzen und reflektierenden Metallscheiben in den Bäumen geschaffen. „Viele Leute werden neugierig, wenn sie vorübergehen“, sagt die Pastorin.

Ein Ort, der Menschen anzieht: Künstlerin Gabi Wicke im Kirchgarten der Melanchthongemeinde. Quelle: Simon Benne

In Garbsen und Langenhagen, wo die Inzidenzen besonders hoch sind, haben einige Gemeinden Präsenzgottesdienste teils ganz abgesagt. In der Lindener Erlöserkirche soll es am Ostersonntag hingegen einen Freiluftgottesdienst mit Gläubigen vor Ort geben. „Wir halten das für verantwortbar“, sagt Pastor Jens Heger.

Kreuzweg mit QR-Codes

Seine Gemeinde hat sich darüber hinaus einiges einfallen lassen: „Wir verteilen Tüten mit Ostergrüßen an Passanten“, sagt Heger. Am Zaun des Kirchgartens werden außerdem Blätter mit QR-Codes zu Videolinks aufgehängt, die Gospelmusik präsentieren. Und am Karsonnabend soll die Kirche von 11 bis 15 Uhr zum persönlichen Gebet geöffnet sein.

„Wir verteilen Tüten mit Ostergrüßen an Passanten“: Jens Heger, Pastor der Erlöserkirche in Linden-Süd Quelle: Samantha Franson

Die evangelische Gartenkirche in der Marienstraße setzt ebenfalls weiter auf Präsenzgottesdienste – allerdings seien einige an den Feiertagen bereits ausgebucht, sagt Kirchenvorsteher Yannick Bode. Seine Gemeinde feiert unter anderem die Osternacht am Karsonnabend um 22.30 Uhr – trotz nächtlicher Ausgangssperren: Für Gottesdienstbesuche gelten diese nicht. Weil gemeinsamer Gesang nicht möglich ist, hat die Gemeinde eine englische Tradition aufgegriffen: „Besucher dürfen Glocken mitbringen und damit im Gottesdienst läuten“, sagt Bode.

„Besucher dürfen Glocken mitbringen und im Gottesdienst läuten“: Yannick Bode, Kirchenvorsteher der Gartenkirche. Quelle: Samantha Franson

Auch für Osterfeiern zu Fuß gibt es verschiedene Angebote. Mitglieder der Auferstehungsgemeinde in Döhren haben verschiedene Vorgärten mit Stationen der Ostergeschichte geschmückt. Und am Karfreitag startet um 11 Uhr an der Marktkirche eine Ökumenische Kreuzwegandacht, bei der über QR-Codes an verschiedenen Stationen in der City Leid und Tod thematisiert werden.

Hoffnungsfunken und Osterfreude: Yannick Bode, Jens Heger, Rainer Müller- Brandes und Claudia Maier (v.l.) bereiten sich auf Ostern vor. Quelle: Samantha Franson

Um 17 Uhr gibt es am Karfreitag außerdem ein ökumenisches Totengedenken in der Ruine der Aegidienkirche. „Wir wollen dabei Kerzen entzünden und an die Verstorbenen des vergangenen Jahres erinnern“, sagt Müller-Brandes. Auch dabei soll die Hoffnung im Mittelpunkt stehen: „Ostern fällt niemals aus“, sagt der Stadtsuperintendent, „es gibt eine Auferstehung auch nach dem größten Lockdown.“

Von Simon Benne