Hannover

Das Grab von General Otto von Emmich auf dem Stadtfriedhof Engesohde in der Südstadt soll den Status als Ehrengrab verlieren. Das hatte der Stadtbezirksrat Südstadt-Bult angeregt, die Stadtverwaltung hat jetzt einen entsprechenden Beschlussvorschlag vorgelegt. Historiker werfen von Emmich Kriegsverbrechen im Ersten Weltkrieg vor. Genauso wie an dessen Grab soll am Grab von Carl Peters eine Informationstafel installiert werden. Peters ist auch als „Hänge-Peters“ bekannt, ihm werden Kolonialverbrechen vorgeworfen.

„Verantwortung für Kriegsverbrechen“

Der Infanteriegeneral von Emmich war im Dezember 1915 in Hannover bestattet worden. Die Ehrung sei seinerzeit „in Anerkennung der militärischen Leistungen“ während des Ersten Weltkrieges erfolgt, insbesondere während der Eroberung der Stadt Lüttich im Jahr 1914, heißt es in dem Papier der Stadt. „Eine heutige Bewertung der Ereignisse muss jedoch berücksichtigen, dass die deutschen Truppen während der Kämpfe um Lüttich rücksichtslos und unter Nichtbeachtung des Kriegsvölkerrechts gegen die belgische Zivilbevölkerung vorgegangen sind“, heißt es in der Beschlussvorlage aus dem Rathaus. Damit trage Otto von Emmich „als kommandierender General die Verantwortung für zahlreiche als Kriegsverbrechen einzustufende Handlungen und kommt aus fachwissenschaftlicher Perspektive nicht mehr für eine öffentliche Ehrung infrage“. Vor zwei Jahren war bereits der Emmichplatz umbenannt worden.

Auf dem Bertha-von-Suttner-Platz steht das umstrittene Karl-Peters-Denkmal, das heute ein Mahnmal gegen den Kolonialismus sein soll. Quelle: Christian Behrens

Peters gilt bei Historikern als Afrikareisender mit einer ausgeprägten rassistischen Einstellung. Berühmt-berüchtigt wurde er durch die Affäre um sein Dienstmädchen Jagodia, die ihm wohl auch sexuell zu Willen sein musste: Als sie sich Peters Diener zuwandte, ließ er ihre Heimatdörfer dem Erdboden gleichmachen und beide erhängen – daher rührt der Name „Hänge-Peters“. Peters starb 1918. In Hannover erinnert auch ein Denkmal am Bertha-von-Suttner-Platz an ihn. Das Denkmal wurde 1988 zum Mahnmal gegen den Kolonialismus umgestaltet, ist aber dennoch umstritten. Der Bertha-von-Suttner-Platz trug bis 1994 den Namen von Peters.

Von Mathias Klein