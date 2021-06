Südstadt

Als Landvermesser und Planer von Betriebsanlagen für die hannoverschen Eisenbahnen hat Carl Joseph Gauß (1806-1873) maßgeblich dazu beigetragen, dass das damalige Königreich Hannover zwischen 1821 und 1844 vollständig vermessen wurde und die Residenzstadt Hannover seit Mitte der 1850er Jahre per Eisenbahn mit Göttingen und Kassel verbunden ist. Das Grabmal von Joseph Gauß und seiner Ehefrau Sophie (1818-1883) ist zum zweiten Mal umgezogen und somit auf seine ursprüngliche Stelle auf dem Stadtfriedhof Engesohde zurückgekehrt.

Sohn eines berühmten Vaters

Sein berühmter Vater Carl Friedrich Gauß (1777-1855) hatte das System zum Landvermessen entwickelt, um Entfernungen von einem Ort zum anderen berechnen zu können. Er war in Göttingen als Mathematiker, Physiker, Astronom und Geodät tätig, unterrichtete als Professor an der Universität in Göttingen und leitete dort fast 50 Jahre lang die Sternwarte. Noch heute werden die Gauß-Krüger-Koordinaten genutzt, mit denen jeder Punkt der Erde über Dreiecksberechnungen verortet werden kann.

Um die Grabstätte seines Sohnes Joseph Gauß kümmerten sich bis 1938 Angehörige. Danach fiel sie an die Stadt und hätte eingeebnet werden können. Doch die Friedhofsverwaltung lies das Grabmal aufgrund der Verdienste von Joseph Gauß für Hannover lange Zeit stehen. Als die Friedhöfe unter großer Platznot litten, wollte die Friedhofsverwaltung das Grabmal in den 1970er Jahren dann eigentlich doch abräumen lassen.

Carl Joseph Gauß setzte sich stark für den Ausbau des hannoverschen Schienennetzes ein. Quelle: Christian Behrens

Um das zu verhindern, stellte Prof. Werner Köhler (1910-2003), Ehemann von Christa Köhler (geb. Gauß, 1912-2011) einen Antrag auf Widmung zum Ehrengrab. Der Antrag wurde allerdings abgelehnt. Zusammen mit Karl Gauß (geb. 1936), einem Nachfahren von Carl Friedrich Gauß, gelang Prof. Köhler schließlich der Erhalt des Grabmals. Die Friedhofsverwaltung unterstützte den Wunsch der Gauß-Nachfahren und ließ auf deren Kosten im Jahr 1981 das Grabmal in die Nähe des Eingangs an die Schiffgrabenmauer umsetzen. Dort stand es noch bis zur vergangenen Woche in Nachbarschaft der ebenfalls historisch bedeutsamen Grabstätten von Culemann, Wallbrecht, Laves und Kestner.

Gauß-Gesellschaft engagiert sich

Nun konnte das Grabmal dank des erneuten Engagements von Karl Gauß wieder an seinen ursprünglichen Platz zurückkehren. Mit der finanziellen Unterstützung der Gauß-Gesellschaft aus Göttingen wurde das Projekt im vergangenen Jahr angeschoben. Die Gauß-Gesellschaft erhält außerdem das wissenschaftliche Andenken an Carl Friedrich Gauß und kümmert sich um den Erhalt der Göttinger Grabstätte der Familie Gauß. Nach denkmalrechtlicher Genehmigung und mit der Unterstützung der Friedhofsverwaltung beauftragte die Gauß-Gesellschaft eine Göttinger Firma für Natursteinverarbeitung. Diese setzte das etwa eine Tonne schwere Grabmal in der vergangenen Woche um.

Bürgermeister und Ratsvorsitzender Thomas Hermann und Bezirksbürgermeister Lothar Pollähne enthüllten das Grabmals nach dem Umzug an seinem neuen, alten Standort und sprachen Grußworte. Auch die Leiterin der städtischen Friedhofsverwaltung, Cordula Wächtler, erzählte den Anwesenden von der Geschichte des Grabmals und des Friedhofes.

Cordula Wächtler, Leiterin der städtischen Friedhofsverwaltung, gibt Informationen zur Geschichte des Grabmals der Familie Carl Joseph Gauß. Quelle: Christian Behrens

Von Lisa Eimermacher