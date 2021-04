Hannover

Mit dem sogenannten Bürgertest soll sich jedermann einmal pro Woche auf Sars-Cov-2 testen lassen können – kostenlos und mit einem Ergebnis nach rund 15 Minuten. Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, sind die Schnelltests vor allem mit Hinblick auf die Feiertage zwischen Gründonnerstag und Ostermontag eine sinnvolle Sicherheitsvorkehrung für alle, die den Besuch bei Verwandten oder Bekannten planen. In der Hannover eröffnen immer mehr Testzentren, die den Gratistest anbieten – auch an den Feiertagen. Wichtiger Hinweis: Menschen mit Symptomen sollten sich in jedem Fall bei einem Arzt testen lassen. Nur für asymptomatische Personen kommen Testzentren und andere Einrichtungen infrage.

Arztpraxen und Apotheken sind teils auch über die Ostertage erreichbar und können Tests abnehmen, sofern sie regulär geöffnet sind. Hier finden Sie Informationen, welche Praxen und Apotheken generell testen und wie diese für eine Nachfrage etwa zu Öffnungszeiten zu erreichen sind.

Diese Zentren haben auch an den Feiertagen geöffnet:

Ostern: Öffnungszeiten in Hannovers Testzentren

Testzentrum in der Kestnerstraße 34: In der Südstadt eröffnet zum 1. April neu das Zentrum des ambulanten Pflegedienstes Dr. Krüger. Von Gründonnerstag bis Ostermontag sind dort jeweils von 8 bis 19 Uhr sowohl kostenlose Schnelltests wie auch kostenpflichtige Corona-Tests möglich. Buchbar sind die Termine bereits jetzt über dieses Onlinetool.

Testzentrum auf der Limmerstraße: Im Innenhof des Apollo-Kinos findet sich im Keller das Testzentrum Covimedical (Limmerstraße 50). Geöffnet ist am Donnerstag von 7 bis 20 Uhr, Karfreitag von 7 bis 18 Uhr, Sonnabend von 8 bis 16 Uhr und Ostermontag von 6 bis 18 Uhr. Am Ostersonntag bleibt das Testzentrum geschlossen. Termine werden online vereinbart – 15 bis 20 Minuten später können sie mit einem Code online abgerufen werden.

Das neue Testzentrum am Zoo. Quelle: Tim Schaarschmidt

Drive-in-Testzentrum am Zoo: Im Parkhaus am Zoo (Adenauerallee 1) werden seit dem 31. März an Schnelltests im Auto angeboten – Termine sind online buchbar. Geöffnet ist das Parkhaus täglich von 8 bis 18 Uhr. Das gilt auch zwischen Gründonnerstag und Ostersonntag. Ostermontag ist es allerdings nur von 8 bis 13.30 Uhr geöffnet. Die Ergebnisse werden per E-Mail übermittelt – bei einem positiven Tests wird zudem das Gesundheitsamt informiert.

coronatest.de, Raschplatz im Gebäude der Spielbank: Am Start ist auch das Testzentrum am Raschplatz. Geöffnet ist von Donnerstag bis Montag jeweils zwischen 10 und 18 Uhr. Weitere Tests kosten hier 24,90 Euro. Informationen gibt es hier.

Schnelltest-Zentrum Hannover, Innenstadt: Termine für Schnelltests gibt es auch in der Karmarschstraße 40, gegenüber der Markthalle und im HeimW in der Theaterstraße 6. Termine können online über schnelltest-hannover.de, aber auch am Telefon unter 0511/51525047 ausgemacht werden. Bezahlt wird entweder online im Voraus per EC-Karte oder erst vor Ort. Die Öffnungszeiten über die Feiertage: Donnerstag und Freitag von 8 bis 20 Uhr, Sonnabend von 8 bis 18 Uhr, Sonntag, 9 bis 15 Uhr und Montag, 10 bis 15 Uhr.

Schnell und kostenlos: Mit Corona-Tests in großer Zahl soll die Ausbreitung des Virus verhindert werden. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Tests direkt am Bahnhof

Covid Zentrum am Hannover Hauptbahnhof: Hier kann man sich zwischen Gründonnerstag und Ostermontag jeweils zwischen 8 und 18 Uhr testen lassen. Anmeldung und Bezahlung sind nur online möglich. Die Testpersonen buchen ihren Termin für den Schnelltest über die Website des Testzentrums www.covidzentrum.de. Wer über den wöchentlichen Gratistermin hinaus einen kostenpflichtigen Test wünscht, bezahlt online mit Kreditkarte oder GiroPay, der Betrag wird nach dem Test abgebucht. Die Adresse lautet Rundestraße 16, 30161 Hannover, Telefon (030) 208484845. Der Schnelltest kostet 39,90 Euro.

Corona 15: Die Einrichtung in Herrenhausen ist auch über das Osterwochenende geöffnet – zwischen 9 und 18 Uhr. Patienten müssen vorab online einen Termin vereinbaren. Das Testcenter befindet sich in einem Veranstaltungsraum beim MTV Herrenhausen (Am Großen Garten 3). Eine Anmeldung ist auch über die Seite von Das Lab möglich.

Corona 15 betreibt zudem auch in der Wedekindstraße 1 ein Testzentrum. Es ist ebenfalls täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Auch hier muss vorab online ein Termin vereinbart werden.

Siteworks Zentrum für klinische Studien: Die Testeinrichtung Am Lindener Marktplatz (Niemeyerstraße 21 in 30449 Hannover) hat zwischen Gründonnerstag und Ostermontag geschlossen. Ab Dienstag, 6. April, wieder Termine möglich. Bezahlt wird in Bar vor Ort, Anmeldungen werden über Telefon (0511) 51524740 entgegengenommen.

Es gibt weitere Testzentren in etlichen Kommunen des hannoverschen Umlands. Hier finden Sie Informationen und Kontaktdaten, etwa auch um die Öffnungszeiten an den Ostertagen abfragen zu können.

Von Manuel Behrens