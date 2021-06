Greenpeace-Aktivisten protestieren am Montag vor Edeka-Märkten und an zentralen Plätzen in Hannover gegen Billigfleisch im Einzelhandel. Den Auftakt bildete eine Aktion bei Edeka in Herrenhausen. Der Protest ist Teil einer bundesweiten Kampagne, mit der die Umweltorganisation bessere Haltungsbedingungen durchsetzen will.