Buchholz-Kleefeld

Der Bezirksrat Buchholz-Kleefeld macht sich für eine neue Stadtbahn-Verbindung zwischen zwei Großprojekten stark: zwischen dem zwei Milliarden Euro teuren Neubau der Medizinischen Hochschule am Stadtfelddamm in Buchholz und der Wasserstadt Limmer, einem neuen Wohnquartier mit künftig 1800 Wohnungen im Westen der Stadt. Noch vor wenigen Wochen suchten die Fraktionen vergeblich nach einem gemeinsamen Kurs bei der Frage, wo die neue Klinik gebaut werden sollte. Der von der MHH und dem Land favorisierte Standort am Stadtfelddamm war nicht nur wegen der Vertreibung der dortigen Kleingärtner umstritten. Auch die Nahverkehrsanbindung ist schwierig. Einvernehmlich unterstützen SPD, Grüne, FDP, Linke und CDU nun die Pläne der MHH für den Neubau, wünschen sich allerdings eine Anbindung ans bestehende Stadtbahnnetz.

Anschluss der Wasserstadt unwirtschaftlich?

CDU-Fraktionschef Maximilian Oppelt äußerte die Hoffnung, dass eine neue Linie, von der die Mitarbeiter der MHH und die Bewohner der künftigen Wasserstadt Limmer gemeinsam profitierten, den Bau wahrscheinlicher mache. „So rechnet sich das Projekt besser.“ Die SPD sieht das ähnlich. „Die bessere Ausnutzung erhöht die Wirtschaftlichkeit“, meinte der Fraktionsvorsitzende Martin Fulst. Bislang schließt die Region Hannover eine Stadtbahnverbindung an die Wasserstadt Limmer aus. „Unwirtschaftlich“ lautet das Urteil eines Verkehrsgutachtens aus dem vergangenen Jahr. Die Bahnanbindung zur MHH wird derweil noch geprüft.

Die Idee, alte Linien zu nutzen und Teilstrecken neu zu bauen, stammt übrigens von Oberbürgermeister-Kandidat Eckhard Scholz ( CDU). Nach seinem Konzept, das er mit Fachpolitikern erarbeitet hat, würde die Linie vom Stadtfelddamm über das Weidetor und die Hermann-Bahlsen-Allee zu den Gleisen an der Podbielskistraße führen und weiter vom Waterlooplatz über Schwarzer Bär zum Küchengarten, über die Harenberger Straße bis zur Wunstorfer Straße nach Limmer.

Von Gabi Stief