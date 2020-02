Hannover

Der Zimmerbrand, bei dem am Gulbranssonweg in Groß-Buchholz ein Ehepaar schwer verletzt worden ist, wurde vermutlich fahrlässig durch ein heruntergefallenes, noch brennendes Teelicht ausgelöst. Das gab die Polizei am Montag bekannt, nachdem Brandermittler die Wohnung untersucht hatten.

Nachbarn des Ehepaars hatten am Sonnabendmorgen gegen 8.55 Uhr Klopfgeräusche aus dessen Wohnung gehört und Brandgeruch bemerkt. Die per Notruf alarmierte Feuerwehr holte den Mann und die Frau, beide 82 Jahre alt, ins Freie. Beide mussten wiederbelebt werden und kamen mit schweren Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Das Feuer hatte nur ein Zimmer erfasst und konnte rasch gelöscht werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro.

