Wer zum Lesen Ruhe braucht, hat es in der Stadtbibliothek Roderbruch in Hannover nicht leicht. Tobende Kinder gehören zum Alltag in der Bibliothek, die zugleich Schulbücherei der IGS Roderbruch ist. In dieser Woche gibt es dort außerdem ein Posaunenkonzert und eine Escape-Room-Aktion – denn es gibt etwas zu feiern.