Die Feuerwehr ist am Mittag zu einem Großbrand auf einem Üstra-Betriebshofs in Hannover-Mittelfeld ausgerückt. Eine Halle für Elektrobusse stand in Flammen, neun Busse brannten aus. Gegen 14.30 Uhr war die Lage weitgehend unter Kontrolle. Am Montag soll es trotz der Brandfolgen keine Einschränkungen im Busverkehr geben.