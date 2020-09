Hannover

Der Zoll Hannover ist in den vergangenen Tagen mit gleich drei Aktionen gegen Schwarzarbeit und falsche Arbeitsverhältnisse vorgegangen. Die Beamten kontrollierten dabei zum einen den Gastronomie- und Baubereich in der Landeshauptstadt, beteiligten sich aber auch an der bundesweiten Razzia im Postzustellergewerbe.

Am Sonntag schlugen die Zöllner in zwölf Gastro-Betrieben und sechs Bäckerei-Filialen zu. Bei den insgesamt 81 kontrollierten Personen gab es 26 Unregelmäßigkeiten. „In elf Fällen liegen Anhaltspunkte vor, dass der vorgeschriebene Mindestlohn nicht gezahlt wurde“, sagt Zollsprecher Nils Haustein. Ein Arbeitnehmer gab an, bloß fünf statt der ihm zustehenden 9,35 Euro pro Stunde zu bekommen. Zwei Verdächtige hielten sich illegal in Deutschland auf. Darunter war ein Mann, der sich mit fremden Papieren als Brite ausgab. Vier weitere Kontrollierte hatten gar keine Arbeitserlaubnis.

Anzeige

Baustelle in Limmer kontrolliert

Bereits am Freitag statteten die Beamten der Baustelle auf dem Gelände der ehemaligen Kesselfabrik in Limmer einen Besuch ab. Dort entstehen zurzeit 184 Wohnungen. Die Zöllner machten fünf Personen aus Bosnien und Serbien ausfindig, die trotz fehlender Aufenthaltsgenehmigungen arbeiteten. „Sie wurden der zuständigen Polizei übergeben“, sagt Haustein.

Die größte Kontrolle fand aber bereits vor anderthalb Wochen statt. Wie der Zoll erst jetzt mitteilt, schlugen am 17. September bundesweit 2200 Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit zu. Im Rahmen der Prüfung von Kurier-, Express- und Paketdienstleistern ging es den Zöllnern um die Einhaltung des Mindestlohns und sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, aber auch um den unrechtmäßigen Bezug von Sozialleistungen und die illegale Beschäftigung ausländischer Arbeiter.

Kurierbranche: 85 Verdachtsfälle in Hannover

Allein im Raum Hannover überprüften 84 Zöllner und Beamte der Landespolizei rund 280 Beschäftigte. In 47 Fällen wird jetzt wegen unterbliebener oder unrichtig abgegebener Sozialversicherungsmeldungen ermittelt, hinzu kommen 28 Verdachtsfälle wegen Mindestlohn-Verstößen und zehn Fälle, in denen möglicherweise unrechtmäßig Sozialleistungen bezogen wurden.

Von Peer Hellerling