Hannover

Eifriges Summen in der Innenstadt von Hannover: Ein großer, herrenloser Bienenschwarm hat sich am Montagnachmittag in der Luisenstraße niedergelassen. Die Insekten suchten sich einen kleinen Baum direkt gegenüber dem Hotel Luisenhof aus, dort tummelt sich die dicke Traube seit etwa 14.15 Uhr an den dünnen Ästen. „Hoffentlich sind die kräftig genug, um das Gewicht auszuhalten“, sagt Hoteldirektor Michael Rupp.

Imker soll Bienenvolk einfangen

Die Retter bestätigen die tierischen Vorfall in der Luisenstraße auf HAZ-Anfrage. Ein Anruf sei in der Leitstelle eingegangen. „Allerdings haben wir uns mit dem Anrufer verständigt, dass er sich direkt an einen Imker wendet“, sagt Sprecher Benjamin Pawlak. Der Grund ist einfach: Tierrettungseinsätze der Feuerwehr seien generell kostenpflichtig, deshalb sollte man sich besser direkt mit einem Bienenfachmann absprechen. Wenn allerdings eine Gefahr durch die Bienen bestehe, schreite die Feuerwehr umgehend ein. „Wenn der Schwarm zum Beispiel an einer Kita gelandet ist“, sagt Pawlak.

Passanten beschreiben den Schwarm als friedlich. Ein Imker soll die Bienen nun einfangen. Quelle: Clemens Heidrich

Derzeit wacht die Polizei am Luisenhof mit einer Streifenwagenbesatzung über den Schwarm. Laut Hoteldirektor Rupp seien die Insekten friedlich und haben sich nun weitestgehend komplett im Bäumchen niedergelassen. Ein Mitarbeiter des gegenüberliegenden Restaurants Rotonda, vor dem die Bienen gelandet sind, beschreibt sie als „harmlos und nicht hektisch“.

Zweiter großer Bienenschwarm in zwei Wochen

Bereits vor rund zwei Wochen musste ein Imker am Nordstadtkrankenhaus ein herrenloses Bienenvolk einfangen. Die Insekten hatten sich am 31. Mai in der Krone eines etwa zehn Meter hohen Baumes neben der Klinik niedergelassen. Die Feuerwehr half bei der Aktion mit einer Drehleiter. Ein Bienenschwarm entsteht, wenn sich die Insekten stark vermehren und sich ein Teil des Volks abspaltet und sich gemeinsam mit einer jungen Königin auf die Suche nach einer neuen Behausung macht. Die Insekten sollten stets von einem professionellen Imker eingefangen werden.

Wer kümmert sich um den Bienenschwarm? Trotz aller Sorgfalt der Imker schwärmen Bienen in diesen Tagen bei gutem Wetter immer wieder aus: In großen Trauben hängen sie dann auch in den Gärten von Nicht-Imkern. Dort sammeln sie sich oft in Bäumen, um eine neue Behausung zu suchen. Es kann einige Stunden, in Ausnahmefällen sogar einige Tage dauern, bis der Schwarm weiterzieht. Wer einen Schwarm entdeckt, sollte trotzdem möglichst schnell einen Imker informieren, der ihn einfangen kann. So wird verhindert, dass die Bienen schutzlos der Varroamilbe und anderen Schädlingen ausgeliefert sind oder vielleicht doch dauerhaft in einen Kaminschacht einziehen. Kontakt zu einem Imker in der Nähe vermitteln die Internetseiten des Kreisimkervereins Hannover.

Von pah