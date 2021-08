Hannover

Die Grünen in der Region Hannover wollen die Fläche für Windenergie in der Region Hannover mehr als verdoppeln. Bisher stehen 0,8 Prozent der Fläche für Windräder zur Verfügung, künftig sollen es 2 Prozent sein, sagte die Grüne Kandidatin für den Posten der Regionspräsidentin, Frauke Patzke, am Donnerstag in Hannover. Patzke hat gemeinsam mit den Regionsvorsitzenden der Grünen, Anne Dalig und Henning Krause, ein 20-Punkte-Programm für eine klimaneutrale Region Hannover vorgestellt. Klimaschutz ist das zentrale Thema im Wahlprogramm der Grünen. Ziel ist eine klimaneutrale Region bis zum Jahr 2035.

„Windanlagen als Genossenschaften“

Bei der Ausweisung neuer Gebiete für Windräder sollten Konflikte mit den Bürgern möglichst vermieden werden, betont Patzke. Deshalb schlägt sie als Standorte für Anlagen wegen des Borkenkäfers abgeholzte Waldflächen oder Wälder wie das Fuhrberger Holz und Flächen zum Beispiel entlang von Autobahnen oder Hochspannungsleitungen vor. Außerdem sollten sich Bürger unter anderem als Genossenschaftler an Windanlagen beteiligen können.

Patzke will außerdem eine bessere Verknüpfung der Verkehrssysteme erreichen. „Wenn ich in der GVH-App danach suche, wie ich zum Beispiel von Hemmingen nach Barsinghausen komme, kann ich nur wählen, ob ich mit Bus und Bahn, mit dem Auto, dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sein will, aber eine Kombination ist nicht möglich“, berichtet die Regionspräsidentenkandidatin. Eine Kombination unterschiedlicher Verkehrsmittel sei nicht möglich. „Ich möchte aber wissen, wie ich beispielsweise mit meinem E-Bike nach Weetzen komme und von dort weiter mit der S-Bahn fahren kann“, erläutert Patzke. In Bussen und Bahnen müsste die Bezahlung automatisch über das Handy möglich sein. Um schneller und einfacher Radwege bauen zu können, schlägt die Kandidatin eine gemeinsame Planungsgesellschaft der Region mit den Städten und Gemeinden sowie dem Land vor.

„Zu wenig unternommen“

Ein 365-Euro-Ticket für Busse und Bahnen, wie es zum Beispiel SPD-Regionspräsidentenkandidat Steffen Krach fordert, sieht Patzke skeptisch. „Was nützt mir ein 365-Euro-Ticket in Uetze, wenn kein Bus fährt“, sagt sie. Es gebe bereits ermäßigte Angebote, zum Beispiel das Sozialticket oder die Seniorennetzkarte für Rentner zum Preis von 25,50 Euro. Entscheidend sei nicht unbedingt der Preis sondern ein gutes Angebot bei Bussen und Bahnen.

Patzke kündigt an, Klimaschutz zur Chefinnensache zu machen, sollte sie zur Regionspräsidentin gewählt werden. „In den vergangenen Jahren ist für den Klimaschutz in der Region zu wenig getan worden, wir hätten schon weiter sein können“, betont sie.

Von Mathias Klein