Östliche Stadtteile

Die Lister Meile gehört zu den beliebtesten Einkaufsmeilen und Fußgängerzonen Hannovers. Im Bezirksrat Mitte haben die Grünen kürzlich angeregt, die autofreie Zone auf der Lister Meile Richtung Oststadt auszudehnen. „Dadurch entsteht mehr Raum für Fußgänger und Geschäfte“, sagte Grünen-Bezirksratsfrau Julia Stock in der jüngsten Sitzung des Gremiums. Die SPD fand die Idee „interessant“, erbat sich aber Bedenkzeit. Hintergrund ist, dass die Sozialdemokraten einen Umbau des Weißekreuzplatzes in die Überlegungen einbeziehen wollen.

SPD will Weißekreuzplatz umbauen

Bisher darf das Teilstück der Lister Meile zwischen Weißekreuzplatz und Seumestraße noch von Autos befahren werden. Weiter Richtung Norden beginnt dann die Fußgängerzone. Die Idee der Grünen ist, die Seumestraße sowie die nordwestliche Gretchenstraße zu Sackgassen zu erklären. Im Osten der Meile solle die Gretchenstraße mit der Sedanstraße verbunden bleiben. „Besucher der Meile werden Stellplätze im Parkhaus Friesenstraße finden“, sagt Stock. In den Seitenstraßen sollen Behindertenparkplätze vorgehalten werden.

Die SPD will sich nicht querstellen. „Wir müssen aber die gesamte Lister Meile betrachten, also auch den Weißekreuzplatz“, sagt SPD-Fraktionschef Michael Sandow. Das Areal müsse ein anderes Gesicht bekommen, etwa einen Spielplatz und Raum für Außengastronomie. „Auf dem Weißekreuzplatz sollen Eltern mit ihren Kindern verweilen können und Einkaufsbummler eine Pause machen“, sagt Sandow. Der Platz solle nicht nur einer einzigen „Nutzergruppe“ vorbehalten sein.

Anwohner beschweren sich über Lärm und Schmutz

Damit spielt der SPD-Mann auf die Dauerprobleme auf dem Platz an. Seit Jahren okkupieren Trinkergruppen das Areal. Anwohner beschweren sich in den Bezirksratssitzungen regelmäßig über Lärm und Müll. Inzwischen sollen auch Drogendealer auf dem Weißekreuzplatz ihren Geschäften nachgehen.

Radschnellweg am Rand des Weißekreuzplatzes?

Die Stadt Hannover hat eigene Pläne für den Weißekreuzplatz. An der Westseite soll eine Trasse für den Radschnellweg Richtung Langenhagen gebaut werden. Davon hält die SPD im Bezirksrat wenig. „Wo soll dort Platz für einen 4,50 Meter breiten Radweg sein?“, fragt sich Sandow. Zudem könnten sich Fußgänger und Radler ins Gehege kommen. Wenn auf dem Platz tatsächlich ein Spielplatz entstehen sollte, könnte es für herumlaufende Kinder gefährlich werden, findet Sandow.

Auch die Grünen kennen die Überlegungen der Stadtverwaltung für den Bau des Radschnellwegs. „Wir haben deswegen unsere Pläne für die Lister Meile bewusst nicht auf den Weißekreuzplatz ausgedehnt“, sagt Stock in der Bezirksratssitzung. Man wolle nicht in die aktuellen Planungen der Stadt hineingrätschen.

Wie ein Beschluss des Bezirksrats Mitte am Ende aussieht, ist schwer abzusehen. Die Forderung der Grünen nach Ausweitung der Fußgängerzone wird erst in der Novembersitzung des Gremiums auf dem Tisch liegen. Dann aber hat die neue Wahlperiode begonnen, und der Bezirksrats ist neu zusammengesetzt. Sollten die erstarkten Grünen mit der geschwächten SPD koalieren, könnte es Chancen für einen gemeinsamen Antrag geben: mehr autofreie Zonen und Umbau des Weißekreuzplatzes. Am Radschnellweg dürften die Grünen aber nicht rütteln wollen.

Von Andreas Schinkel