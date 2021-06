Die Grünen im Bezirksrat Mitte fordern, die Culemannstraße am Maschpark im Sommer von sonnabends, 15 Uhr, bis sonntags 24 Uhr, für den Autoverkehr zu sperren. Ob die Grünen dafür eine Mehrheit bekommen, wird sich in der Sitzung des Bezirksrats am Montag, 7. Juni, im Rathaus zeigen.