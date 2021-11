Hannover

Die neue Grundschule im Baugebiet Kronsberg-Süd mit der Außenstelle KroKus soll im April 2024 an den Start gehen. Den Auftrag für den Neubau will die Stadt im Februar 2022 erteilen, die entsprechende politische Drucksache dazu soll der Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode noch in diesem Jahr zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Das teilte Stadtbezirksmanagerin Stefanie Seeliger dem Stadtbezirkrat auf eine Anfrage der Grünen in der November-Sitzung mit – und rief damit das Erstaunen von SPD-Fraktionschef Michael Quast hervor. „Der Baubeginn wurde im Vergleich zur letzten Aussage im Oktober noch einmal um sechs Monate vorgezogen? Das ist alles sehr ambitioniert.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine zweite Grundschule in Bemerode in der Nähe der Bezirkssportanlage ist für 2025/2026 geplant, für beide Bauvorhaben gebe es im Vorfeld Infoveranstaltungen durch die Planungsbüros, Termine hierfür würden im weiteren Verlauf des Verfahrens geplant, so die Managerin weiter. An den Planungen für die Grundschule Kronsberg Süd wurden bisher das Regionale Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) und das Stadtteilzentrum KroKuS beteiligt. Sobald vom RLSB Planungsgruppen für die pädagogische Begleitung eingerichtet worden seien, sei vorgesehen, diese Planungsgruppen auch bei der Ausgestaltung der jeweiligen Grundschule zu beteiligen, so die Stadt.

Von Andreas Voigt