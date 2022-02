Bemerode

Für den Bau der Grundschule Kronsberg-Süd im Baugebiet Cluster Mitte hat das Gebäudemanagement der Stadt dem Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode jetzt Detailpläne vorgestellt. Vorgesehen sind zwei Baukörper in hellem Klinker, auch eine Tiefgarage gehört zu dem Baukomplex, dazu eine Einfeldsporthalle. Ebenso ist das Stadtteilzentrum Krokus mit einer Außenstelle vertreten „Wir sind froh, dass die Grundschule jetzt im Verfahren ist und dass auch der Krokus mit dabei ist, wie wir es im Bezirksrat gewünscht haben“, kommentierte Bürgermeister Bernd Rödel (SPD) die Pläne.

Die dreizügige Schule entsteht zwischen Käthe-Paulus-Platz im Osten, der Straße Ellerie im Norden und Kattenbrookstrift im Westen des Neubaugebietes Kronsberg-Süd. Der gesamte Komplex besteht aus zwei Gebäuden: aus der Grundschule mit Aula und Mensa über zwei Etagen sowie aus der Dependance vom Stadtzeilzentrum KroKus mit angegliederter Sporthalle.

Keine „Kiss-and-ride-Zone“ vor der Grundschule

Projektstart nach Auftragsvergabe ist im April des Jahres, den Baubeginn hat die Stadt auf das vierte Quartal 2022 festgelegt. Fertig ist der Bau dann im Juni 2024, womit die Stadt zeitlich noch etwas nachgeschärft hat – Ende 2021 war noch April 2024 genannt worden. Die Eröffnung von Grundschule mit Sporthalle und Krokus soll dadurch jetzt im August 2024 sein, so Henry Herbig vom städtischen Baumanagement.

Ausdrücklich nicht berücksichtigt hat die Stadt eine sogenannte „Kiss and Ride-Zone“ vor der Schule, in der Eltern direkt vor der Grundschule halten, ihre Kinder dort absetzen und dann weiter fahren – man wolle damit Verkehrsproblemen vor der Schule vorbeugen, wie es sie anderswo regelmäßig gibt, so die Stadt. Der Haupteingang der Schule liegt am Käthe-Paulus-Platz, man habe darauf geachtet, dass der Hauptbaukörper nicht in Richtung des Stadtplatzes liegt, er verlaufe deshalb entlang der Straße Ellerie. „Die Klassenräume liegen in Richtung Schulhof“, so Henry Herbig.

Schulhof steht Öffentlichkeit nicht zur Verfügung

Das Stadtteilzentrum KroKus mit Jugendtreff im Obergeschoss bekommt seine Räumlichkeiten im zweiten Gebäudekomplex, vielfältige Veranstaltungen sollen dort dann möglich sein – Grundschule und Krokus seien baulich bewusst als zwei selbstständige Einrichtungen konzipiert worden, so Matthias Fabich von der Stadtbezirksplanung Bauen. Die Einfeldsporthalle nebenan sei darüber hinaus keine Wettkampfsporthalle, betonte das Gebäudemanagement. Eine überdachte Verbindung von Schule und Halle ist als Schutz bei schlechtem Wetter vorgesehen.

Hauptnutzerin der Sporthalle solle die Grundschule sein. Vereinssport sei dort grundsätzlich zwar auch möglich, aber kein Punktspielbetrieb. Die Tiefgarage unterhalb der Halle sei für die Schule, den Krokus und die Sporthallen-Nutzer gedacht und habe insgesamt 18 Stellplätze. Auf Nachfrage von Christine Jochem (Grüne) bestätigte die Stadt, dass der Schulhof nach Schulschluss nicht für die Öffentlichkeit zu betreten ist. Er sei eingezäunt und werde nach Schulende abgeschlossen.

Schulhof wird nach Ratsbeschluss kräftig begrünt

Vize-Bezirksbürgermeisterin Regine Kramarek (Grüne) erinnerte daran, dass es einen Ratsbeschluss gebe, wonach Schulhöfe bei Neuplanungen keine reinen Betonflächen mehr sein sollen, sondern begrünt werden müssten. Dies werde man berücksichtigen, versicherte das Gebäudemanagement. Über die Baukosten der neuen Grundschule im Stadtteil Bemerode macht die Stadt bislang keine Angaben.

Von Andreas Voigt