Hannover

Hannovers kleinste Grundschule – die Grundschule Marienwerder – hat den Preis für die beste niedersächsische Schülerzeitung an Grundschulen gewonnen. Gleich die zweite überhaupt erschienene Ausgabe der Zeitung „Die Marienkäfer“ hat die Jury beim Juniorenpressepreis 2020 überzeugt. Die Grundschüler können sich nun auf einen virtuellen Besuch von „Checker Julian“ freuen. Der Kika-Moderator Julian Janssen wird sich zum Interview via Zoom stellen.

„Die Marienkäfer“ sei eine Zeitung, die von Schülern für Schüler gemacht sei, lobte Jurymitglied Ariane Steuber vom Institut für Berufspädagogik und Erwachsenenbildung an der Universität Hannover. In der prämierten Ausgabe gehe es um Natur und Umwelt, aber auch um ernste Themen wie Mobbing. Unterhaltung käme ebenfalls nicht zu kurz – etwa mit Witzen und Malvorlagen.

Schülerzeitung verbindet – auch in Corona-Zeiten

In der aktuellen Corona-Krise seien Schülerzeitungen noch einmal wichtiger als ohnehin schon, erklärte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der auch dieses Mal wieder Schirmherr der Preisverleihung war. Der Stoff, über den die Jungen und Mädchen berichten könnten, sei gleichsam mit Händen zu greifen.

Chiara (von vorn nach hinten), Luise und Viktorie arbeiten schon an der nächsten Ausgabe der Schülerzeitung der Grundschule Marienwerder. Quelle: Katrin Kutter

In einer Zeit der Schulschließungen und des Wechselunterrichts sei die Schülerzeitung auch etwas Verbindendes, sagte Schulleiterin Salome Bokelmann von der Grundschule Marienwerder. „Die Marienkäfer“ sei zudem ein wunderbares Beispiel für die gelungene Zusammenarbeit von Unterricht am Vormittag und den Ganztagsangeboten des Kooperationspartners, der Stiftung Help, am Nachmittag.

Die nächste Ausgabe erscheint im Sommer

„Die Kinder interessieren sich dafür, was um sie herum geschieht, und sie haben das Gefühl, dass sie etwas bewegen können “, sagt Selma Dogan. Die 42-Jährige betreut die Schülerzeitungs-AG und sitzt mit den Schülern schon an der nächsten Ausgabe, die im Sommer erscheinen soll.

Die Berichte in der Schülerzeitung „Die Marienkäfer“ werden auch mit Bildern gestaltet. Quelle: Katrin Kutter

Mustafa (10) hat schon im vergangenen Schuljahr eine Geschichte über eine Maus in der Zeitung veröffentlicht, die realisiert, dass man nur vor dem Angst hat, was man nicht kennt. Auch dieses Jahr ist der Junge mit Feuereifer dabei. „Ich finde es gut, kreative Ideen umzusetzen, zum Beispiel eigene Geschichten zu schreiben.“ Während seine Mitschüler interviewt werden, schreibt der Viertklässler mal eben eine Fortsetzung seiner Mausgeschichte.

„Toll, dass wir schon so viel Erfahrung sammeln“

„Es ist toll, wenn andere das lesen, was ich erlebt habe“, sagt auch Vikorie (8). „Meinen Namen unter einer Geschichte zu sehen, das ist ein schönes Gefühl.“ Chiara (10) geht es ähnlich, sie hat auch ein Faible für visuelle Gestaltung, wie Mariam (10), die sogar das Zeichenprogramm des Computers locker beherrscht. „Es ist toll, dass wir schon mit so wenig Jahren so viel Erfahrung sammeln“, sagt sie. Luise (9) schreibt gern Geschichten, die andere lesen können, freut sich aber auch, dass sie gelernt hat, wie man fotografiert, mit dem Computer umgeht oder Menschen interviewt.

Die Grundschule Marienwerder wurde Sieger in der Kategorie Grundschule des Juniorenpressepreises 2020. Quelle: Katrin Kutter

Lehrerin Silke Mücke (30) findet, dass die Schülerzeitung ungleich mehr ist als nur eine Zeitung – sie ermögliche auch „Teilhabe, Wertschätzung für Schülerarbeiten und Demokratieerziehung“. Auch Ganztagskoordinator Kemal Carstens sagt: „Es ist Stadtteilarbeit, die Kinder können sich einbringen, vom Innenleben der Schule berichten.“ Er lobt, dass der Anbieter Abihome den Druck der Zeitung kostenlos übernommen hat. „Für Grundschulzeitungen findet man fast überhaupt keine Sponsoren.“ Alle Grundschüler sind jetzt aufgerufen, sich Fragen für das anstehende Interview mit „Checker Julian“ zu überlegen.

Auch andere Schulen aus der Region Hannover erfolgreich

Auch andere Schülerzeitung aus der Region konnten beim Juniorenpressepreis punkten. In der Kategorie Förderschule gewann die Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule mit ihrer Zeitung „Neue Pause“. Bei den Gymnasien siegte „Die Ellipse“ vom Johannes-Kepler-Gymnasium in Garbsen, „Der Spargel“ vom Erich-Kästner-Gymnasium aus Laatzen wurde Dritter. In der Kategorie Online gewann der Blog „Yellow Post“ von der IGS Roderbruch. In der Kategorie Social Media war das Geschwister-Scholl-Gymnasium aus Berenbostel einer von zwei Siegern.

Von Saskia Döhner