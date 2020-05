Hannover

Über die Expo 2000 in Hannover wurde viel gestritten und diskutiert, doch was vor 20 Jahren mit leichten Anlaufschwierigkeiten begann, endete 153 Tage später als bunte, fröhliche Party. 155 Nationen präsentierten sich auf dem Expo-Ostgelände, auf Teilen des Messegeländes und in den Messehallen und knüpften Freundschaften über Ländergrenzen hinweg, als das Motto „Die Welt zu gast bei Freunden“ noch gar nicht erfunden war. Zeit für einen Rückblick auf ein halbes Jahr, das für Hannover in mehrfacher Hinsicht außergewöhnlich war.

Mehr zur Expo 2000 :

Das HAZ-Expo-Quiz: Erkennen Sie den Pavillon?

Anzeige

Weitere HAZ+ Artikel

Von Stefan Knopf