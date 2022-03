Hannover

Der Angriffskrieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin gegen die Ukraine verändert die Sicherheitspolitik in Europa und Deutschland grundlegend. Die Bundeswehr soll ein Sondervermögen von 100 Milliarden Eu­ro zur Aufrüstung und die Ukraine Waffen bekommen. Putin spricht davon, dass sich diejenigen, die sich ihm entgegenstellen, erleben werden, was sie noch nie erlebt haben. Ist diese Entwicklung der Beginn eines neuen Wettrüstens? Schaffen mehr Mittel für die Bundeswehr auch langfristig mehr Sicherheiten?

Die HAZ lädt zur Podiumsdiskussion

Und ist Hannover auf die Folgen des Krieges überhaupt vorbereitet, wenn es zum Beispiel um die Aufnahme von Flüchtlingen geht? Darum soll es beim nächsten HAZ-Forum am Montag, 7. März, gehen.

Der Krieg in der Ukraine zwingt zahlreiche Menschen dazu ihr Heimatland zu verlassen. Kann die Region Hannover mit den Flüchtlingen umgehen? Quelle: Emilio Morenatti/AP

Das sind die Gäste auf dem Podium

Zu den Folgen des Krieges für die Landeshauptstadt und die Region spricht Dr. Andrea Hanke, die Dezernentin für Soziale Infrastruktur in der Region Hannover. Über die grundlegenden Aspekte von Verteidigungs- und Friedenspolitik diskutiert der hannoversche Politiker Sven-Christian Kindler (Grüne), Bundestagsmitglied und Sprecher für Haushaltspolitik. Kindler trifft auf den Geschäftsführer des Antikriegshauses in Sievershausen und Referent für Friedensfragen, Elvin Hülser, den Kabarettisten Matthias Brodowy und die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann. Ein Vertreter der Bundeswehr ist angefragt.

Beim HAZ-Forum soll es nicht nur um die tagespolitischen Ereignisse in der Ukraine und Russland gehen, sondern auch um ethische Fragen, die sich bei den Bemühungen um Frieden künftig stellen.

Schicken Sie uns jetzt Ihre Fragen

Das HAZ-Forum wird live aus dem Pressehaus in Bemerode übertragen. Interessierte können es auf haz.de verfolgen. Die Diskussion beginnt am Montag, 7. März, um 19 Uhr. Um den Stream zu sehen, ist ein HAZ-Plus-Abo erforderlich. Schon jetzt können Sie Fragen zum Thema stellen: Schicken Sie uns dazu einfach eine E-Mail an hannover@haz.de mit dem Stichwort „Ukraine-Forum“.

So können Sie dabei sein

Zehnmal zwei HAZ-Leser haben die Möglichkeit, live beim HAZ-Forum dabei zu sein. Anmeldungen für die wenigen Plätze sind auch per E-Mail an hannover@haz.de möglich. Die ausgewählten Leser und Leserinnen erhalten eine Bestätigung per Mail. Die Veranstaltung wird unter 2G-plus-Regeln durchgeführt und dauert etwa 90 Minuten.

Von Jan Sedelies