Umweltverbände fordern, das Kohlekraftwerk in Hannover-Stöcken schon bis 2026 abzuschalten. Das Bündnis Hannover erneuerbar hat deshalb vor ein paar Tagen die Unterschriftensammlung für ein Bürgerbegehren gestartet. Im Interview mit der HAZ warnte Enercity-Vorstand Marc Hansmann hingegen vor den Folgen einer vorgezogenen Abschaltung – und vor kalten Wohnungen. Das sagen die HAZ-Leser:

Leserin Frauke Stockhorst: „Kraftwerk ist bis 2026 ersetzbar“

„Wenn Stöcken abgeschaltet wird, werden die Wohnungen kalt“, versucht es Enercity-Vorstand Marc Hansmann. Sowas haben wir ja schon mal gehört – in den Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts. Damals hieß es ganz ähnlich: „Wenn die Atomkraftwerke abgeschaltet werden, geht das Licht aus!“

Bange machen gilt nicht, Herr Hansmann. Wir brauchen das klimaschädliche Steinkohlekraftwerk nicht. Das Kraftwerk für die Fernwärmeversorgung von Hannover ist ersetzbar, auch bis 2026! Auch VW dringt schon lange auf ein baldiges Ende des größten CO2-Emittenten in Hannover.

Die durch eine Stilllegung des Kraftwerks benötigte Wärmeleistung muss sowieso mittelfristig alternativ beschafft werden. Dafür stehen als Wärmequelle die Klärschlammverbrennungsanlage in Lahe, das Gas- und Dampf-Kombikraftwerk in Linden sowie das stillgelegte Gaskraftwerk in Herrenhausen zur Verfügung. Einen weiteren Beitrag soll das durch Enercity schon geplante Biomasseheizwerk in Stöcken leisten. Außerdem gibt es Abwärme aus der Industrie, wie zum Beispiel aus den Zementwerken in Misburg und Höver.

Enercity baut überregional die Erzeugung von erneuerbarem Strom aus. Dieser Weg ist weiterzugehen. Das würde zu einer enormen Einsparung des klimaschädlichen CO2 führen. Jetzt müssen schnellstens weitere regenerative Quellen wie Abwärme, große Solarthermieanlagen und Umweltwärme erschlossen werden. Dafür muss investiert werden. Und dazu braucht Enercity dringend Unterstützung von der Politik in Stadt und Region.Frauke Stockhorst, Parents For Future Hannover

„Der größte Kohlendioxid-Emittent der Stadt“: 20.000 Unterschriften will die Initiative Hannover erneuerbar für das Bürgerbegehren sammeln. Quelle: Michael Thomas

Leser Heidrun und Siegfried Lemke: „Anlage in Lahe erzeugt auch CO2“

Marc Hansmann, Enercity-Vorstand, steht noch immer und ausschließlich hinter der Verbrennung zur Wärmeerzeugung. Als Beispiel erwähnt er die geplante Klärschlammverbrennungsanlage in Lahe, wohl wissend, dass diese nur 6 Prozent des Fernwärmebedarfs abdecken wird.

Offensichtlich hängt er damit auch dem Gedanken der „grünen Energie“ nach, mit dem der Versorger dieses Projekt den Bürgern schmackhaft machen möchte. Leider ist das nicht so: Auch die Verbrennung dieser Biomasse erzeugt das Klimagas CO2. Und zwar nicht zu knapp. Inzwischen gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, nach denen man den Ausstoß des Klimagases auch für die in Hannover geplante Anlage berechnen kann: Jährlich geplant ist die Verbrennung von 130 000 Tonnen Klärschlamm. Hierbei werden 31 590 Tonnen CO2 freigesetzt. Hinzurechnen muss man die An- und Abtransporte des Verbrennungsmaterials.

Dagegen kann man für die dezentrale Pyrolyse wie in der Modellanlage Frohnbach/Sachsen sogar einen positiven ökologischen Fußabdruck ansetzen. Bei gleicher Menge in dezentralen Anlagen kann jährlich eine CO2-Menge von 5850 Tonnen der Umwelt entzogen und als Karbonisat über Hunderte von Jahren im Boden gespeichert werden.

Verbrennungsanlagen sind CO2-Schleudern, gegen die die Jugend mit Recht auf die Straße zieht. Die Initiative Hannover erneuerbar ist der einzige richtige Weg! Heidrun und Siegfried Lemke, Umweltschutzverein Isernhagen

„Kürzere Fristen sind aus unserer Einschätzung technisch und finanziell nicht machbar“: Enercity-Vorstand Marc Hansmann im HAZ-Interview. Quelle: Rainer Dröse

Leser Martin Worpenberg: „Hauptsache eine warme Wohnung“

Das Kohlekraftwerk Stöcken gehört zumindest in den Wintermonaten zu den effizientesten Anlagen weltweit, weil dort statt Abwärme auch zusätzlich Fernwärme produziert wird. Marc Hansmann legt nachvollziehbar dar, dass die Errichtung der 14 hoffentlich CO2-neutralen Ersatzkraftwerke wiederum von Umweltaktivisten verzögert wird.

Ich hätte auch in den kommenden Wintern wie bisher gern eine durch Fernwärme geheizte Wohnung. Mir ist egal, ob das Kernkraft, Kohle oder Gas ist. Hauptsache warm. Alle diejenigen, die jetzt die vorzeitige Schließung des Kraftwerkes Stöcken fordern, sollten gleichzeitig der Abschaltung und Verplombung ihres Fernwärmeversorgungsanschlusses für den Fall zustimmen, dass die von Enercity vorgesehenen Ersatzanlagen nicht rechtzeitig in Betrieb genommen werden können. Martin Worpenberg, Hannover

Leser Gerrit Jenzer: „Andere Länder setzen auf Atomkraftwerke“

Die vorzeitige Abschaltung des Kraftwerks Stöcken wird einige Probleme mit sich bringen. Die Vorstellung, dass immer Strom aus der Steckdose kommt, ist irreal. Die durch die Abschaltung fehlenden Kapazitäten durch Alternativen zu ersetzen ist mehr dem Glauben denn der Realität geschuldet.

Während man bestehende Kraftwerke und natürlich auch Atomkraftwerke abschaltet, wird die Republik in ein Chaos gestürzt werden. Andere Länder wie zum Beispiel Polen setzen hingegen, nachdem sie die rote Karte für ihre Kohlekraftwerke bekommen haben, auf Atomkraftwerke. Gerrit Jenzer, Isernhagen

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind keine redaktionelle Meinungsäußerung. Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Bei allen Einsendungen bitten wir um Angabe der vollständigen Absenderadresse. Wollen auch Sie uns Ihre Meinung mitteilen? Dann schreiben Sie uns auf diesem Weg.

Leser Dietmar Märtens: „Kernfusion dringend massiv fördern“

Die Diskussion um das Abschalten des Kohlekraftwerks Stöcken zeigt das Dilemma unserer Energiepolitik. Einerseits verlangt die Verminderung des CO2-Ausstoßes und die Schonung fossiler Ressourcen ein baldiges Beenden der Kohleverbrennung, andererseits hängen unsere Wirtschaftskraft und soziale Stabilität von einer verfügbaren, bezahlbaren und umweltfreundlichen Energieversorgung ab. Unser gesamtes öffentliches und privates Leben würde ohne eine gesicherte Energieversorgung zusammenbrechen.

Forderungen nach einem möglichst sofortigen Abschalten des Stöckener Kraftwerks stellen den klimaschonenden Aspekt in den Vordergrund, ohne die Fragen, was denn an die Stelle treten sollte, auch nur annähernd anzusprechen. Nicht ohne Grund. Denn die Antwort hierauf ist nicht trivial. Auch die angedachte Verbrennung von Biomasse setzt letztlich gebundenes CO2 wieder in die Atmosphäre frei.

Der Blick über die deutschen Grenzen kann da hilfreich sein, speziell auf Länder ohne oder mit nicht ausreichenden natürlichen Energiereserven sowie mit hoher Bevölkerungszahl und hohem Entwicklungsstand wie zum Beispiel USA, China, Indien oder Frankreich. Als einzige derzeit technisch machbare Lösung, um sich von der CO2-Last zu befreien, setzen viele dieser Länder nach wie vor auf Kernkraft. Ist eine ideologische Tabuisierung dieses Themas in Deutschland mit Verweis auf die Verantwortungslosigkeit der Kernenergie nicht selbst verantwortungslos?

Auch über Stöcken hinaus langfristig zu denken wäre sicher verantwortungsvoll. Im Hinblick auf die Zukunft unserer Kinder und Enkel wäre eine massive Förderung der Kernfusion als praktisch unendlich überall verfügbarer und risikoarmer Energiequelle dringend geboten. Dr. Ing. Dietmar Märtens, Hemmingen

