Im Theater gehört es dazu. Doch im Kino wird selten geklatscht. In Saal 7 des Astor Grand Cinema ist das am Mittwochabend anders. Langanhaltender Applaus kommt von den Rängen. Eine besondere Situation. Und ein besonderer Film. „3½ Stunden“ heißt das packende Werk von Regisseur Ed Herzog, das den Tag des Mauerbaus am 13. August 1961 auf außergewöhnliche Weise thematisiert – anhand der Schicksale von Reisenden in einem Zug. Das Publikum im Astor erlebt eine exklusive Premiere: 130 Leserinnen und Leser der HAZ durften den Film, der am kommenden Sonnabend in der ARD ausgestrahlt wird, schon jetzt sehen.

Michael Köhler ist voller Erwartungen. „Das Thema Mauer hat meine Frau und mich immer wieder beschäftigt“, erzählt der 69-Jährige aus Groß-Buchholz, der vor dem Kinosaal auf Einlass wartet. „Wir sind oft und gern nach Westberlin gefahren. Dann gab es immer Grenzkontrollen, manchmal mussten wir stundenlang warten – das war auch etwas mit Angst verbunden.“ Köhler freut sich, dass er eine der begehrten Karten für die kostenfreie Kinovorstellung bekommen hat. Mehr als 1000 E-Mails von Interessierten waren bei der HAZ eingegangen; das Los musste entscheiden, wer dabei sein durfte. Denn wegen der Corona-Regeln musste die Personenzahl im Astor-Saal deutlich beschränkt werden.

„Das Thema Mauer hat mich immer wieder beschäftigt": Michael Köhler aus Groß-Buchholz freut sich, dass er Kinokarten gewonnen hat.

„Das ist ein wirklich schöner Gewinn“, sagt HAZ-Leserin Nicole Lippe aus Leinhausen, die ebenfalls eine Kinokarte bekommen hat. Sie ist sehr gespannt, wie es den Filmemachern gelingt, die Geschichte der deutschen Teilung zu erzählen. Diese haben eine ungewöhnliche Form gewählt: An Bord des Interzonenzugs D-151, der am Morgen des 13. August 1961 von München in Richtung Ostberlin startet, sind vor allem DDR-Bürger mit ganz unterschiedlichen Biografien auf dem Weg nach Hause. Auf der Strecke verbreitet sich überraschend die Nachricht vom Mauerbau, und den Fahrgästen wird langsam, aber sicher klar: Wer nicht an einer der nächsten Stationen im Westen aussteigt, wird auf unabsehbare Zeit im Osten bleiben müssen.

Exklusive Preview in Hannover und Leipzig

Die Gäste im Astor-Kino dürfen nicht nur den Film sehen, sie erfahren auch aus erster Hand, wie dieser entstanden ist. „Wir wollten eine der zentralen deutschen Geschichten erzählen“, sagt Thomas Schreiber, Geschäftsführer der Degeto Film, die „3½ Stunden“ für die ARD eingekauft hat. 1964 sei er selbst einmal als Kind mit einem Interzonenzug nach Leipzig gefahren ist, erinnert sich Schreiber und ergänzt: „Die letzte Station vor der Grenze war Hannover.“ In Hannovers Partnerstadt Leipzig wiederum war Schreiber bereits am Dienstag zu Gast. Dort hatte die „Leipziger Volkszeitung“ für ihre Leserinnen und Leser ebenfalls eine Preview organisiert.

HAZ-Redakteur Jan Sedelies (links) im Gespräch mit Produzent Michael Lehmann (rechts) und Degeto-Geschäftsführer Thomas Schreiber.

HAZ-Redakteur Jan Sedelies, der den Kinoabend moderiert, bittet nach der Vorstellung Michael Lehmann und Sibylle Stellbrink vom Produktionsteam nach vorn und will wissen, wie die Idee zu dem Film entstanden ist. „Bilder von Panzern und Stacheldraht wollten wir nicht zeigen“, sagt Stellbrink. Der „fokussierte Blick auf Menschen in einem engen Raum“ solle sinnbildlich spürbar machen, wie der Mauerbau mit individuellen Schicksalen und existenziellen Entscheidungen verwoben sei. Lehmann kann seinerseits davon berichten: „Meine Mutter war 1961 in Westberlin, aber sie kam zurück in den Osten – was mir 23 Jahre in Ostberlin beschert hat.“

Drehbuch entstand in einem halben Jahr

Drehbuchautor Robert Krause und Co-Autorin Beate Fraunholz geben einen Einblick in ihre Schreibwerkstatt. „Wir haben uns eine Woche eingeschlossen und Ideen entwickelt“, erzählt Krause. Bereits nach einem halben Jahr sei das Drehbuch fertig gewesen. Da aber nur ein Teil der von dem kreativen Team erdachten Personen und Handlungsstränge in dem Film verarbeitet werden konnte, habe er gleich auch noch einen Roman geschrieben, wirbt der Autor in eigener Sache.

Drehbuchautor Robert Krause und seine Kollegin Beate Fraunholz machen es sich in den Astor-Sesseln bequem.

Hauptdarsteller berichten von ihren Erfahrungen

Auch zwei der Hauptdarsteller, die gerade noch auf der Leinwand zu sehen waren, sind im Astor-Kino zu Gast. Jan Krauter, bekannt aus Serien wie „Tatort“ oder „Polizeiruf 110“, spielt den Familienvater Gerd Kügeler, der mit dem Regime hadert und auf eine Karriere als Ingenieur im Westen hofft, während seine Frau an den Sozialismus glaubt. Er habe sich die Rolle „durch Informationen Dritter“ angeeignet, erklärt Krauter, der 1984 in Wilhelmshaven geboren wurde. Seine Eltern, die in Hildesheim leben, sind stolze Gäste bei der HAZ-Veranstaltung. Der heute 29-jährige Karl Schaper, der die Rolle eines Homosexuellen spielt, wuchs in Wernigerode im Harz auf. „Meine Eltern sind in der DDR groß geworden, und auch nach dem Mauerfall gab es bei uns immer noch die Ossis und die Wessis“, berichtet er.

Zwei Hauptdarsteller – dieses Mal vor der Leinwand: Jan Krauter (rechts) und Karl Schaper.

Stolze Eltern: Edgar Schwedhelm und Silvia Krauter sind aus Hildesheim zur HAZ-Preview gekommen, um ihren Sohn Jan Krauter auf der Leinwand zu sehen.

Zweieinhalb Stunden voller Spannung, Emotionen, Informationen und Diskussionen sind im Astor-Kino schnell vergangen. Nach diesem besonderen Filmabend nehmen die Leserinnen und Leser der HAZ noch viel Gesprächsstoff mit nach Hause. „Das war hochinteressant“, sagt Nicole Lippe. „Der Film hat mir ganz neue Sichtweisen auf das Thema eröffnet.“

Der Film „3½ Stunden“ läuft am Sonnabend, 7. August, um 20.15 Uhr in der ARD.

