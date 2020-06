Hannover

Die Bundespolizei im Hauptbahnhof Hannover hat einen Mann überwältigt, der einem Beamten die Dienstwaffe entreißen wollte. Wie die Behörde am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Freitag. Der 53-Jährige war zuvor nach zwei Diebstählen verhaftet worden und saß in einer Zelle. Als er angeblich zur Toilette wollte, nutzte er die Situation aus.

Laut Bundespolizeisprecher Martin Ackert habe der 53-Jährige aus Langenhagen „mit aller Kraft“ versucht, an die Pistole im Holster eines Polizisten zu gelangen. „Zwei Beamte waren nötig, um den Griff zu lösen und den Mann unter Kontrolle zu bringen.“ Später gab der Festgenommene an, er habe keinen der Polizisten bedrohen oder verletzen wollen – stattdessen habe er sich selbst erschießen wollen. Bis zu seinem Abtransport ins Gefängnis verunreinigte der angetrunkene 53-Jährige (0,65 Promille) laut Ackert noch seine Zelle mit Fäkalien.

Mann eigentlich in Wolfenbüttel in Haft

Der Mann ist bereits als gewaltbereiter Drogenabhängiger bekannt, die Polizei hatte schon 51-mal mit ihm zu tun. Die Bundespolizei hatte den 53-Jährigen am Freitagmorgen im Hauptbahnhof aufgegriffen, weil er wegen zwei Diebstählen gesucht wurde. Der Langenhagener war lediglich auf freiem Fuß, weil seine Haft wegen einer Krankenhausbehandlung ausgesetzt wurde. Normalerweise verbüßt der 53-Jährige zurzeit eine Gefängnisstrafe in Wolfenbüttel und hätte dorthin bereits Anfang Juni zurückkehren sollen.

