Hainholz

Eine riesige Maske schwebt in den Bäumen am Kulturhaus Hainholz. Wie ein Demonstrationsbanner ohne Beschriftung wirkt das drei Meter hohe und sechs Meter lange Stück Stoff – und lässt viel Platz für Fragen. Den überdimensionalen Mund-Nasen-Schutz hat die in der Nachbarschaft lebende Künstlerin Sun Rae Kim genäht. Die Maske gehört zu einer neuen Aktion mit dem Titel „Art Corona“, die der Kulturtreff Hainholz gemeinsam mit Künstlern und anderen kreativen Menschen gestartet hat. Rund um das Kulturhaus Hainholz bis hin zum Naturbad gibt es in den kommenden Wochen immer wieder Überraschendes zu entdecken.

„Jeder kann mitmachen“

„Uns ist wichtig, dass jeder mitmachen und mit seinen Ideen vorbeikommen kann. Wir unterstützen das dann“, erklärt Michael Laube vom Kulturtreff. Die Stadtteileinrichtung im Kulturhaus ist wie andere Kultureinrichtungen weiterhin zur Eindämmung des Coronavirus geschlossen. Gemeinsam mit Claudia und Frank Kudlinski vom Trägerverein sowie Thomas Duda vom Duo Schneewittchen hat Laube deshalb die Idee ausgesponnen, die Kulturarbeit nach außen zu tragen.

Anzeige

Übers Internet und bei zufälligen Treffen auf der Straße hat er zunächst Menschen angesprochen, die sonst in Theatergruppen, Chören oder Kursen im Kulturtreff mitmachen. Melden kann sich aber auch jeder andere. „Viele Hainhölzer sind jetzt draußen unterwegs. Mit kleinen Überraschungsaktionen im Freien wollen wir die Menschen aufmuntern“, erzählt Laube.

Weitere HAZ+ Artikel

Die Mund-Nasen-Maske am Kulturhaus Hainholz hat Künstlerin Sun Rae Kim gefertigt. Quelle: Michael Laube/Kulturhaus Hainholz

Klänge aus dem Keller

So hören Passanten durch das Gitter am Kulturhaus-Kellergeschoss jetzt wechselnde Klanginstallationen. Die Geräusche und Töne sind alle bei einer früheren Aktion im Stadtteil aufgezeichnet worden. Michael Laube selbst hat mehr als 50 Menschen, die in Hainholz leben oder arbeiten, mit ihrem Mund-Nasen-Schutz fotografiert. Die Fotos hängen nun in den Fenstern des Kulturhauses. Aus den Aufnahmen entsteht außerdem ein Plakat, das an verschiedener Stellen im Stadtteil auftauchen wird.

Etliche Menschen machen bereits mit bei der Aktion. Elke Dörrie, Sängerin im Chor Einfach singen, hat Lauber auf die Gedichte ihrer verstorbenen Mitsängerin Gerlinde Mouratis aufmerksam gemacht. Die Verse der Hobbydichterin sind am Zaun des Naturbads Hainholz zu lesen. Eine andere Hainhölzerin will Tierfiguren aus Sperrholz sägen, anmalen und am Bolzplatz aufhängen. Der Kulturtreff öffne dafür seine Werkstatt, berichtet Lauber. „Wir sind dafür da, dass Menschen ihre Kreativität ausleben.“

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Bärbel Hilbig