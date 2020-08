Hannover

Ein 56-jähriger Mann ist am frühen Sonntagmorgen in Hannover-Hainholz nach seinem Einbruch in einem Baumarkt einem Polizisten direkt in die Arme gelaufen. Das teilte jetzt die Polizeidirektion Hannover jetzt mit. Demnach ließ sich der Täter widerstandslos festnehmen. Offenbar war es nicht sein erster Einbruch: Laut Polizei wurde bei seiner Durchsuchung Diebesgut gefunden, das am Sonnabendabend gestohlen worden war.

Flucht aus dem Markt scheitert

Wie die Polizei berichtete, hatten vor seiner Festnahme mehrere Zeugen gegen 1.15 Uhr die Polizei über einen möglichen Einbruch in einem Baumarkt an der Schulenburger Landstraße informiert. Die Einsatzkräfte postierten sich an Rückseite des Marktes vor einem zerschnittenen Fenstergitter: Als der 56-Jährige über einen Notausgang auf der Rückseite des Marktes fliehen wollte, lief er einem Polizeibeamten in die Arme.

Täter ist vermutlich für weiteren Einbruch verantwortlich

Aufgeklärt ist nun offenbar auch der Einbruch in eine unverschlossene Wohnung in der Calenberger Neustadt am Sonnabendabend. Laut Polizei trug der 56-Jährige bei seiner Festnahme eine Umhängetasche bei sich, die dort am Vorabend gestohlen worden war: Sie enthielt zwei Geldbörsen, ein Mobiltelefon, einen Autoschlüssel sowie persönliche Dokumenten. Trotzdem kam der mutmaßliche Mehrfacheinbrecher vorerst wieder auf freien Fuß.

Von Ingo Rodriguez