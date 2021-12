Hannover

Am Dienstagmittag hatte ein 46-Jähriger eine 71 Jahre alte Nachbarin in Hannover-Hainholz attackiert und ihr mit einer Stichwaffe lebensbedrohliche Verletzungen zugefügt. Nun wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt. „Dieser erklärte den 46-Jährigen als nicht haftfähig und erteilte einen Unterbringungsbefehl“, sagt Natalie Shapovalova von der Polizeidirektion Hannover am Donnerstag. „Der Mann befindet sich nun in einem psychiatrischen Krankenhaus.“

Der Angreifer hatte sich am Dienstagabend in seiner Wohnung an der Helmkestraße aufgehalten und sich selbst Schnittverletzungen zugefügt. Gegen 12.50 Uhr klopfte er nach Polizeiangaben an der Tür der 71 Jahre alten Nachbarin. Er soll die Frau erst beschimpft und dann mit einer Stichwaffe auf sie eingestochen haben.

Frau musste notoperiert werden

Zeugen, die sich während des Angriffs in der Wohnung der Frau aufgehalten hatten, konnten ihn überwältigen. Allerdings wurde die Seniorin schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus notoperiert werden.

Von Manuel Behrens