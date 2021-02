Hannover

Die Kündigung von 18 Kleingärten der Kolonie Friedenau in Hainholz war hoch umstritten. Die Stadt Hannover will auf der Fläche Gewerbe ansiedeln und einen Radweg schaffen. Der Bezirksrat Nord hat für den schmalen Geländestreifen an der Schulenburger Landstraße einen anderen Vorschlag unterbreitet: Die Verwaltung soll das Grundstück für 18 Monate dem Verein Transition Town überlassen, ohne dafür Pacht zu erheben. In dieser Zeit, so die Idee, kann der Verein ein Konzept für eine ökologische Nutzung als Gewerbefläche ausarbeiten.

Die Grünen und SPD haben den Vorschlag formuliert, der Bezirksrat stimmte bei einer Enthaltung dafür. Der Verein hat offenbar bereits erste Ideen entwickelt, die eine gewerbliche Nutzung bei weitgehender Beibehaltung der Pflanzen umfasst. Auf dem Gelände gibt es alte Bäume, Büsche und Beete.

Kündigung ist zum 30. November 2020 wirksam geworden

Während der Zwischennutzung will Transition Town Kontakte zu Gewerbetreibenden mit kleinem Geschäft knüpfen, Künstler aus dem Stadtbezirk ansprechen und Fördermittel einwerben. Die Grünen denken dabei an ein Programm der Region Hannover für Klimaschutzvorhaben, das sich auf Gewerbegebiete bezieht, und an ein Programm der N-Bank namens „Gute Nachbarschaft“ für Gemeinwesenarbeit und Quartiersmanagement.

Der Bezirksrat Nord hat bereits in der Vergangenheit Sorge geäußert, dass sich auf der bisher begrünten Fläche unerwünschtes Gewerbe wie weitere Spielhallen, Wettbüros oder Bordelle ansiedelt.

Die Kündigung für die Kleingartenflächen ist zum 30. November 2020 wirksam geworden. Die Stadt hatte angekündigt, zügig in die Vermarktung des Geländes einzusteigen.

