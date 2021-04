Hannover

Ein Klettergerüst, ein Trampolin und eine hohe Schaukel – das waren die Wünsche, die die Kinder in Hainholz vor rund drei Jahren äußerten, als sie nach Verbesserungsvorschlägen für den Spielplatz an der Fenskestraße gefragt wurden. Nun endlich werden diese Wünsche erfüllt.

Wie die Stadt Hannover am Freitag mitteilte, wird der rund 2400 Quadratmeter große Spiel- und Stadtgrünplatz an der Fenskestraße/Ecke Hüttenstraße runderneuert. Die Arbeiten beginnen bereits am Montag, 12. April, und sollen voraussichtlich im Spätherbst abgeschlossen sein. Die Kosten für die aufwendige Umgestaltung betragen laut Stadt 832.000 Euro. Finanziert wird der Umbau aus Städtebauförderungsmitteln.

Viele neue Pflanzen

Der neue Spielplatz soll rund 350 Quadratmeter größer werden als der bisherige, zudem wird es einen neuen Sandspielbereich für die ganz Kleinen geben. Die Stadt und das hannoversche Planungsbüro nsp landschaftsarchitekten, das das Konzept erarbeitet hat, orientierten sich bei der Gestaltung an den Ergebnissen eines mehrstufigen Beteiligungsprozesses im Stadtteil.

So soll der neue Spielplatz aussehen. Quelle: Illustration: nsp landschaftsarchitekten

Ein wichtiges Anliegen der Eltern, so die Stadt in ihrer Mitteilung, sei beispielsweise gewesen, die vorhandene Vegetation zu erhalten und weiterzuentwickeln. In der Mitte des Platzes und an den Randbereichen werden daher neue Beete mit verschiedenen Blühpflanzen angelegt, darunter Hortensien und Zieräpfel, Gräser wie etwa Reitgras sowie Zwiebelpflanzen wie Narzissen und Sternhyazinthen. Einladende Sitzbereiche in sonnigen sowie schattigen Bereichen sind ebenfalls vorgesehen. Zudem soll der gesamte Platz offener und einsehbarer gestaltet werden.

Am Fußgängerüberweg der Fenskestraße, die vor zwei Jahren umgebaut wurde, soll ein breiterer Eingangsbereich entstehen. Von dort können Kinder und Familien künftig den Verbindungsweg zu den angrenzenden Wohnhäusern erreichen – und die vielen neuen Spielgeräte, die sich die Kleinen so lange gewünscht haben.

Von Patrick Hoffmann