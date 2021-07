Hannover

Am kommenden Wochenende können Besucher des „Hanno Parks“ auf dem Schützenplatz Karussell fahren und gleichzeitig Gutes tun: Die Arbeitsgemeinschaft für Volksfeste hat beschlossen, die Einnahmen durch die Eintrittsgelder vom Sonnabend und Sonntag, 24. und 25. Juli, zur Hälfte an die Opfer der Flutkatastrophe zu spenden.

„Die Betroffenen brauchen jetzt schnelle und unbürokratische Hilfe“, sagt Hartmut Böhm von der Volksfeste-AG. Die Aktion solle ein Zeichen der Solidarität sein.

Veranstalter zufrieden mit „Hanno Park“

Viele Schaustellerbetriebe hatten unter der Pandemie selbst sehr zu leiden. So war das Schützenfest zum zweiten Mal in Folge abgesagt worden. „Wir sind zwar gebeutelt, aber wir möchten trotzdem denen helfen, die alles verloren haben“, sagt Fred Hanstein, Präsident des Niedersächsischen Schaustellerverbands.

Der „Hanno Park“, der nach vier Wochen am Sonntag zu Ende geht, ist für viele in seiner Branche ein Lichtblick nach der langen Corona-Auszeit. Besucher des Schützenplatzes zahlen als Eintritt einen „Hygienebeitrag“ von 2 Euro. Der Einlass ist auf maximal 9000 Menschen zeitgleich begrenzt. Obwohl bislang selbst am Spitzentag nur 4800 Menschen auf einmal kamen, zeigt sich Hanstein zufrieden: „Gemessen an der Situation ist der Umsatz okay“, sagt der Schaustellerpräsident.

