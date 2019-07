Hannover

Heringshandel und der Kampf gegen Piraten spielen auf der kommunalen Agenda heute eher eine untergeordnete Rolle. Und doch ist Hannover jetzt wieder Hansestadt. Die Delegiertenversammlung der 1980 neu begründeten Hanse hat beim Internationalen Hansetag im russischen Pskow offiziell die Aufnahme Hannovers in den Städtebund beschlossen. Die konkreten Auswirkungen halten sich allerdings eher in Grenzen: „ Hannover wird den Titel Hansestadt nicht führen“, sagt Stadtsprecherin Konstanze Kalmus. Autokennzeichen, Ortsschilder oder Briefbögen bleiben also unverändert.