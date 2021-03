Hannover

Die Auszeichnung ist mit insgesamt 25.000 Euro dotiert und gilt damit als der höchstdotierte Preis einer kirchlichen Stiftung in Deutschland überhaupt. In diesem Jahr geht der Hanns-Lilje-Stiftungspreis, benannt nach Hannovers früherem Landesbischof, an die Theologin und Tänzerin Tatjana Schnütgen. Wie die Hanns-Lilje-Stiftung mitteilt, wird die Regensburgerin mit dem sogenannten Wissenschaftspreis geehrt, der mit 10.000 Euro dotiert ist. Schnütgen habe mit ihrer Dissertation über Tanz und Spiritualität neue Perspektiven aufgezeigt, hieß es zur Begründung.

Theologin und Tänzerin: Tatjana Schnütgen. Quelle: Fotostudio Zacharias

Der sogenannte Initiativpreis geht an das hannoversche Asambura-Ensemble, in dem Musikerinnen und Musiker aus verschiedenen Kulturen zusammenwirken. Mit 10.000 Euro werden sie für das Projekt Missa Melasurej ausgezeichnet, das musikalische Brücken zwischen westlichem und orthodoxem Christentum sowie dem Judentum schlägt. Das Werk, das auf einer Palestrina-Messe aus dem Jahr 1592 aufbaut, wurde 2019 in Peine uraufgeführt und war unter anderem in Hannover zu hören, ehe weitere Konzerte wegen der Pandemie abgesagt werden mussten.

Preis für einen Hannoveraner: der Künstler Nikola Saric. Quelle: Edin Bajric

Zwei mit jeweils 2500 Euro dotierte Sonderpreise gehen an die Dresdener Künstlerin Susan Donath sowie an den Künstler Nikola Saric, der seit 2011 in Hannover lebt. Saric, der in Belgrad studierte, verbinde Elemente der orthodoxen Ikonenmalerei auf brillante Weise mit zeitgenössischen Motiven, erklärte die Jury. Die Stiftung will mit dem Preis den Dialog von Kirche und Theologie mit Wissenschaft, Kunst und Politik fördern.

Mit 2500 Euro geehrt: Susan Donath. Quelle: Ellen Tuerke

Von Simon Benne