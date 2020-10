Hannover

In einem Reihenendhaus in Waldheim wohnt Hans-Joachim Müller mit seiner Frau Petra. Jeden Morgen, beim ausgiebigen Frühstück, blättern die beiden die HAZ durch, tauschen die Teile hin und her und sprechen über das, was sie bewegt. So war es auch am Anfang der Corona-Zeit – als jeden Tag höhere Infektionszahlen in der Zeitung standen und über neue Strategien im Umgang mit dem Virus berichtet wurde.

Bindestrich-Wörter mit neuer Bedeutung

Und plötzlich standen dort diese Bindestrich-Wörter: Corona-Bedingungen, Corona-Bedrohungen, Corona-Quarantäne. Sie alle wiesen darauf hin, dass die Welt aus dem Gleichgewicht geraten schien und neue Wörter für eine neue Normalität gefunden werden mussten. Müller begann die Corona-Wörter zu sammeln, „zu einer Zeit, in der ich mich selbst eingesperrt gefühlt habe“, sagt der 64-Jährige. Ihn quälte, dass er seine vier Enkelkinder nur noch mit ausreichend Abstand sehen durfte. Denn auch er hat Vorerkrankungen, weshalb eine Corona-Infektion ihn gefährden würde.

Die Corona-Begriffe zu sammeln war für ihn auch „eine halbe Flucht“, wie er sagt. So konnte er die Zeitung lesen, distanzierte sich aber von den Diskussionen. Und nebenher konnte er trotzdem verfolgen, was in der Welt passiert. „Ich habe dadurch erst die Dimension begriffen, dass wir alle unter einer Corona-Käseglocke sitzen“, resümiert Müller.

Schlagzeilen zum Thema Corona. Quelle: Katrin Kutter

Sammler mit Leidenschaft

Insgesamt 1000 Wörter, in denen Corona vorkommt, hat er gefunden – die meisten stammen aus der HAZ. Nur sporadisch habe er die Wochenzeitung „Die Zeit“ gekauft, und auch in der „Bild“ habe es lustige Wortschöpfungen gegeben, erzählt Müller. Wort für Wort habe er gelesen, um wirklich alle Kreationen zu finden, selbst den Sport- und Wirtschaftsteil habe er durchforstet. Doch nicht immer fiel es ihm leicht weiterzumachen: „Zweimal habe ich aufgehört, dachte ich jedenfalls. Aber dann kam die nächste Zeitung, und mit ihr kamen die nächsten Wörter.“ Somit endete sein Projekt nach 600 und auch nach 700 Wörter noch nicht. All die Wörter hat er ausgeschnitten und zu Collagen verarbeitet.

Wortkombinationen mit „Corona“. Quelle: Katrin Kutter

Sein mehrseitiges Wörterbuch, das auf diese Weise entstanden ist, ist nicht nur ein Corona-Projekt, sondern auch Ausdruck einer besonderen Leidenschaft des 64-Jährigen. Müller ist ein Sammler, er war es immer schon. „Das ist ein Reflex von mir. Es macht mir Freude und erfüllt mich.“ Sein Zuhause beschreibt er als „kleines Museum“. In einer Vitrine im Wohnzimmer des Ehepaars reiht sich eine Schatulle an die andere, aus aller Welt kommen sie. Auf der Fensterbank im Salon liegen Muscheln und Steine drapiert, viele davon haben er und seine Frau aus dem Urlaub mitgebracht. „Es geht nicht darum, dass die Dinge mir gehören sollen, sondern ich versuche, die Schönheit mit nach Hause zu nehmen“, erklärt er. An der Wand hängen Gitarren verschiedener Jahrgänge, die älteste stammt aus der Biedermeierzeit.

Hans Jürgen Müller sammelt auch Gitarren aus unterschiedlichen Epochen. Quelle: Katrin Kutter

Bibliothek voller Kinderbücher

Müllers Hauptsammelgebiet aber sind Kinderbücher, und davon hat er etwa 8000 Stück. Ein Großteil der Bücher, die er überwiegend auf Flohmärkten erstanden hat, befinden sich in einer eigens dafür vorgesehenen Bibliothek. Kleine Kuscheltiere, die auf den Regalen sitzen, zeigen, wo welche Geschichten zu finden sind. So können ihm seine Enkelkinder direkt sagen, woraus ihr „Bücheronkel“, wie sich Müller nennt, vorlesen soll.

Eine Bibliothek voller Kinderbücher: Das ist das Hauptsammelgebiet von Hans-Joachim Müller Quelle: Katrin Kutter

Die Liebe zu Kinderbüchern geht zurück auf seine Arbeit: Bevor er in Rente ging und „hauptberuflich Opa“ wurde, arbeitete Müller als Diplompädagoge in Kindergärten und an der Universität. Außerdem war er es, der früher seine zwei Söhne zu Hause betreute, damit seine Frau arbeiten gehen konnte. Sie unterstützt seinen Sammeltick und schätzt es, wenn er wieder eine Rarität auf dem Trödelmarkt entdeckt. Doch manchmal ist sie es auch, die ihn zurückhält, wenn er wieder etwas mitnehmen möchte.

Corona hat die Sprache fest im Griff

Er habe sich schon immer für Sprache interessiert, schreibe selbst Gedichte und „stolpere über alles“, was mit Worten zu tun hat, sagt er. So auch über die Corona-Wörter. Doch nicht alle haben ihm gefallen, einige stoßen ihm bitter auf, wie etwa die Generation Corona: „Ich finde es furchtbar, dass man eine ganze Generation so bezeichnet.“ Zudem seien viele Wörter handwerklich schlecht, weil sie im Bindestrich-Deutsch geschrieben sind. Müller meint, „wenn man es ernst meinen würde, müsste man die Wörter zusammenschreiben“.

Neben den Corona-Wörtern sammelt er unter dem Titel „WortMASKErade“ alle Begriffe für den Mund-Nasen-Schutz, vom Maultäschle bis zum Stoffgesicht mit Schlüpfergummi. Alles, was dort nicht reinpasst und nicht zwingend das Wort Corona enthält, fasst er in seiner Liste „Virologisch für Anfänger“ zusammen. Hobbyvirologen sprechen zum Beispiel von der Zwei-Meter-Hoffnungsdistanz, Ökonomen vom Chili-con-Carne-Index und andere Experten von Aerosolwolken. Das Virus habe nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Sprache verändert, findet Müller. Auch wenn ihn die Wortkreationen weiterhin beschäftigen, will er nun einen Schlusspunkt setzen: „Mir fällt es ganz schwer aufzuhören. Doch das Thema ist erschöpft, und ich bin es auch.“

Von Monika Dzialas