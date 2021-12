Hannover

Nahezu teilnahmslos verfolgt Andrea E. die Verhandlung. Die kleine, sehr korpulente Frau nickt gelegentlich der Gebärdendolmetscherin zu. Die Angeklagte, Mutter von fünf Kindern, ist gehörlos. Sie soll es zugelassen haben, dass sich mindestens drei Männer an ihrer Tochter (damals zwölf Jahre) vergangen haben. Die Männer wurden inzwischen verurteilt, jetzt geht es um den Vorwurf der Beihilfe zum schweren sexuellen Missbrauch gegen die Mutter. Beim Prozessauftakt am Montag im Landgericht Hannover ist der Eindruck entstanden, dass die Wohnung im Roderbruch ein Pädophilen-Treff gewesen sein könnte.

Die Angeklagte äußerte sich zum Prozessauftakt nicht. Richter Stefan Lücke erklärte, dass selbst bei einem Geständnis nicht klar sei, ob die Frau auf eine Bewährung hoffen dürfe.

Mutter sah, wie Männer mit ihrer Tochter „kuschelten“, sagt ein Zeuge

In der Anklage ist die Rede davon, dass die Mutter die Vergewaltigung ihrer damals 12-jährigen Tochter geduldet haben soll. Der Tatzeitraum liegt zwischen Juni und November 2017.

Womöglich war alles noch viel schlimmer: Ein Zeuge (27) sagte am Montag aus, dass er auch die vier Jahre jüngere zweite Tochter missbraucht habe. Er wurde deshalb 2019 zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Ebenso wie seine beiden Brüder, die sich ebenfalls an den Töchtern der 49-Jährigen vergingen.

„In der Wohnung von Andrea sind mehrere Männer ein- und ausgegangen und haben mit dem Mädchen gekuschelt“, erzählte der Zeuge. Wenn das Ganze im Wohnzimmer stattgefunden habe, habe das Andrea E. auch mitbekommen. Er habe auch einen deutlich älteren Mann mit dem Kind im Bett liegen sehen.

Ex-Lebensgefährte (55) verweigert die Aussage

Auch der Ex-Lebensgefährte der Angeklagten war geladen, er verweigerte jedoch die Aussage. Er wurde zuvor vom Richter belehrt, dass er nicht auszusagen brauche, wenn er sich damit selbst belaste. Beim Verlassen des Gerichtssaals würdigte er seine Ex-Freundin keines Blickes.

Die Kinder waren 2017 vom Jugendamt aus der Familie genommen worden. Die Taten sollen sich zugetragen haben, als die Töchter ihre Mutter besuchten. Etwa sechs- oder siebenmal habe er das Kind vergewaltigt, sagte der Zeuge. Wenn er Sex mit dem Mädchen hatte, sei die Angeklagte meistens zuhause gewesen. Als der Anwalt wiederholt den Zeugen zu diesem Punkt befragt, interveniert Richter Stefan Lücke: „Wir stellen jetzt aber nicht jede Frage dreimal.“ Die Antwort des Anwalts: „Ich bin manchmal ein wenig begriffsstutzig.“ Die Antwort des Richters: „Dann reißen Sie sich mal zusammen.“

Laut der Beschreibung des 27-Jährigen war in der Wohnung der Angeklagten viel los. Er sprach von bis zu zehn Männern, die sich dort zum Trinken trafen. Und Andrea E. habe häufiger ihre Liebhaber mit nach Hause gebracht. „Man wusste, was da passiert. Wer mit wem schläft.“ Er meinte das in Bezug auf die polygame Lebensweise der angeklagten Mutter. Es fallen vier, fünf Namen von Männern, die mit der Angeklagten intim gewesen sein könnten. Der 27-Jährige sagte, er habe Andrea E. davor gewarnt, die Kinder zu häufig alleine zu lassen, wenn sie zu einem ihrer Liebhaber nach Bremen fuhr.

Von Thomas Nagel