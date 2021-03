Hannover

Schneller Ermittlungserfolg nach der Auswertung von Videoaufzeichnungen: Eine Überwachungskamera hat die Bundespolizei am Sonnabendvormittag in unerwartet kurzer Zeit auf die Spur von zwei Fahrraddieben gebracht. Nur wenige Minuten nach der Tat im Hauptbahnhof Hannover konnten Einsatzkräfte einen 32-jährigen Verdächtigen und seine 37-jährige Komplizin an der nahe gelegenen Augustenstraße ergreifen.

Wie die Bundespolizei berichtet, hatte eine Reisende kurz zuvor aus einem Zug von Hannover nach Hamburg telefonisch den Diebstahl ihres Klapprades gemeldet. Demnach hatte die 28-jährige Frau unmittelbar vor der Abfahrt ihr Rad nur für wenige Minuten und einen kurzen Einkauf vor einem Geschäft im Hauptbahnhof Hannover unbeaufsichtigt und unabgeschlossen stehengelassen. Die beiden Diebe nutzten diesen kurzen Moment und schlugen zu.

Videoauswertung: Täter und Laufrichtung sind gut zu erkennen

Der 32-Jährige und seine Komplizin kamen aber nicht weit. Nach dem Anruf der 28-jährigen Besitzerin und einer sofortigen Sichtung von Filmaufnahmen aus einer nahe dem Tatort installierten Überwachungskamera konnten Einsatzkräfte gezielt die Verfolgung aufnehmen. Anhand des Videomaterials sei es für die Einsatzkräfte möglich gewesen, die Täter und deren Laufrichtung zu erkennen, berichtet Bundespolizeisprecherin Angelika Kubik. Eine Streife entdeckte die Fahrraddiebe schließlich auch sehr schnell: im unmittelbaren Bahnhofsumfeld an der Augustenstraße. Laut Sprecherin räumten der Mann und die Frau die Tat umgehend ein und führten die Beamten zum gestohlenen Fahrrad.

Von ihrem Glück erfuhr die bestohlene Reisende anschließend ebenfalls per Telefon. Die 28-jährige Besitzerin des Klapprads befand sich immer noch im Zug nach Hamburg, als die Bundespolizei sie über den unerwartet schnellen Ermittlungserfolg informierte. Sie habe sehr erleichtert reagiert und angekündigt, ihr Klapprad in der nächsten Woche abzuholen, berichtet Sprecherin Kubik. Die Bundespolizei ruft Reisende trotz der schnellen Aufklärung der Tat dazu auf, Gegenstände nicht einmal für kürzeste Zeit unbeaufsichtigt stehen zu lassen.

Von Ingo Rodriguez