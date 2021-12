Hannover

Die Aktion zählt zu den wärmenden Mythen der Achtundsechziger-Bewegung. Ein Erweckungserlebnis für Hannovers Alternativkultur. Und zugleich markiert sie in gewisser Weise den Aufbruch zum Marsch durch die Institutionen.

Am 11. Dezember 1971 gab die linke Anarcho-Band „Ton Steine Scherben“ („Macht kaputt, was euch kaputt macht“) ein Konzert im Audimax der Uni. Gegen 21 Uhr brach die Band dieses dann wie geplant ab – und Sänger Rio Reiser rief zur Besetzung des Hauses in der Arndtstraße 20 auf. Hunderte stürmten die verwaisten Räume der Klausner AG, verbarrikadierten sich dort und forderten ein unabhängiges Jugendzentrum.

Handschuhe hätten sie in der kalten Nacht angehabt, erinnert sich spätere Journalistin Hanna Legatis, die damals als 18-jährige Schülerin dabei war: „Es galt ja, Zäune und Gitter zu überwinden.“ Genau nach 50 Jahren ist sie noch einmal an den „historischen Ort“ zurückgekehrt, wie Moderatorin Gesa Lonnemann von der Bildungsvereinigung „Arbeit und Leben“ sagt, die 1972 in den zuvor besetzten Räumen ihr Domizil gefunden hat.

Der Geist der Studentenbewegung

Bei einem Podiumsgespräch tauschen sich in Ehren ergraute Veteranen der Szene zur Feier des Jahrestages mit jüngeren Aktivistinnen und Aktivisten aus. Nur rund 50 Menschen dürfen dabei sein. Weitaus mehr wären gern reingekommen, bleiben aber – anders als 1971 – regelkonform draußen. Man tritt dem Publikum nicht zu nahe, wenn man vermutet, dass CDU-Stammwähler in der Minderheit sind.

Die Besetzung sei „der große Moment der Autonomie“ gewesen“, schwärmt Bernd Schrader, der damals als 20-Jähriger dabei war. „Es gab keine autonomen Räume für uns“, sagt auch Legatis – und beschwört den Geist der Studentenbewegung.

Nach drei Tagen rückte damals die Polizei mit 400 Mann an, Fahrzeuge walzten die Barrikaden nieder. Viele Besetzer ließen sich wegtragen, was damals als passiver Widerstand galt. Andere warfen Steine, 108 Männer und Frauen wurden festgenommen, ein Kameramann schwer verletzt. Damals gab es feinsinnige Debatten darüber, wann Gewalt gegen Menschen oder Sachen in Ordnung ist. Doch darüber breitet sich bei der Jubiläumsrunde der Mantel des Schweigens.

Kampf um Freiräume für Jugendliche

Die Besetzer trugen trotz der Räumung einen Sieg davon: Die Stadt billigte bald unabhängige Jugendzentren (UJZ) in Kornstraße und Glocksee. „Die Korn“, sagt Dirk Wittenberg, der dort gewissermaßen zum Inventar gehört, sei immer noch eine „Reparaturanstalt“ für das, was die knechtenden Verhältnisse in der Gesellschaft anrichteten. Ein Ort sozialen, kulturellen und politischen Engagements. Seine Mitstreiterin Maren Gerke meint, dass Jugendliche auch heute um Freiräume kämpfen müssten, weil man diese eben nicht geschenkt bekomme.

Überhaupt ist an diesem Abend viel von Kampf und Widerstand die Rede, von Antikapitalismus, Antimilitarismus, autoritären Strukturen und Selbstermächtigung. Vieles bleibt dabei aber abstrakt, die Diskussion mäandert ohne roten Faden vor sich hin. Im Grunde herrscht gesprächige Einigkeit. Hausbesetzungen, Freiheitskampf und Unabhängige Jugendzentren finden alle irgendwie dufte – eine Stimme von außerhalb würde da nur stören.

Auch Michel Schneider sagt, dass junge Leute freie Räume bräuchten. Der junge Aktivist macht beim Klimaprojekt „Trotzburg“ mit, das sich in der ehemaligen Paul-Dohrmann-Schule im Burgweg eingerichtet und gewissermaßen das Erbe der Altlinken angetreten hat. Sein Projekt sei so etwas „wie die Korn in grün“, sagt er. Überall in Hannover gibt es heute Einrichtungen, die in der Tradition des damaligen Aufbruchs stehen – Schulen, Kinderläden, Geschäfte.

„Wir sind teils gescheitert“

Dennoch klingen die Altvorderen an diesem Abend eher resigniert: „Die Welt sieht heute keineswegs so aus wie die, für die wir damals gestritten haben“, sagt Bernd Schrader und klingt ganz traurig dabei. Hanna Legatis schlägt in dieselbe Kerbe: „Wir sind auch an bestimmten Sachen gescheitert“ befindet sie.

Doch da gibt es vehementen Widerspruch von Petra aus dem Publikum: „Klar, ihr habt den Kapitalismus nicht abschaffen können“, sagt sie. Und trotzdem hätten die Rebellierenden von damals wichtige Impulse wider Spießigkeit und Reaktion gesetzt: „Was sich da verändert hat, davon profitieren wir heute alle.“ Tatsächlich haben die Achtundsechziger das Land liberaler gemacht – und dafür gesorgt, dass Jugendliche heute mit mehr Freiheiten aufwachsen als zuvor.

Zugleich wirkt die alte Widerstandsrhetorik heute eher folkloristisch: Das Podiumsgespräch geht mit penibler Beachtung der 2G-plus-Regeln über die Bühne. Gefördert vom Bundesfamilienministerium. Ein geplantes Jubiläumskonzert der vor einigen Jahren reanimierten „Ton Steine Scherben“ wurde pandemiebedingt verschoben. Widerstand gegen den vermeintlich repressiven Staat ist heute anderswo zu finden; bei „Querdenkern“, Corona-Schwurblern oder Rechten – allerdings mit gänzlich anderer Intention. Man darf gespannt sein, wie deren Rückschau in 50 Jahren ausfällt.

