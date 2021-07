Hannover

Die Heavy-Metal-Band „Sabaton“ ist zuletzt 2016 in Hannover zu Gast gewesen, seinerzeit noch im Capitol. Am 2. April 2022 kommen die Schweden wieder in die Landeshauptstadt und spielen dann in der ZAG-Arena. Bei ihrer „The Tour To End All Tours“, die sie durch 26 Städte in 17 Ländern führt, bringen sie als Verstärkung die mongolische Rockband „The Hu“ sowie die finnischen Metal-Veteranen „Lordi“ mit. Letztere erlangten vor 15 Jahren internationale Bekanntheit, als sie den Eurovision Song Contest (ESC) gewannen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vorverkauf startet am Mittwoch

Auch „Sabaton“ musste corona-bedingt mit Live-Auftritten pausieren. „Wir haben alle viel zu lange darauf gewartet“, lässt sich Pär Sundström, Mitbegründer und Bassist der Band, vom Veranstalter Hannover Concerts zitieren. Die Schweden versprechen „eine Schatzkiste an neuen Songs“, dargeboten in einer atemberaubenden Liveshow. Der allgemeine Vorverkauf für das Konzert beginnt am Mittwoch, 7. Juli, um 10 Uhr, die Karten sind unter anderem über den HAZ-Ticketshop erhältlich.

Von Bernd Haase