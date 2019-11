Hannover

Die hannoversche Wohnungsgenossenschaft Heimkehr hat Mietern aus Waldheim eine Lösung im Streit um den Abriss und Neubau der Mehrfamilienhäuser Am Schafbrinke vorgeschlagen. Die verbleibenden Parteien des Wohnviertels sollen während der Arbeiten vorübergehend umziehen. „Während des Neubaus können wir eines der Gebäude erhalten, in das die Parteien ziehen“, sagte Heimkehr-Vorstand Sven Scriba gegenüber der HAZ.

Damit alle Mieter in dem Quartier bleiben können, will das Unternehmen bautechnisch prüfen, ob auch ein halbes Gebäude stehen bleiben kann, während die andere Hälfte abgerissen wird. Heimkehr will in dem Siebzigerjahre-Quartier 55 neue Wohnungen schaffen. Dazu sollen vorher 36 bestehende Unterkünfte abgerissen werden. Rund 20 Millionen Euro soll das Bauprojekt kosten.

Während der Bauarbeiten der anderen Gebäude sollen die sechs verbleibenden Mietparteien zwischenzeitlich in diese Immobilien ziehen. Für den Neubau des Quartiers ist eine Bauzeit von 18 bis 24 Monaten geplant – im Anschluss sollen die Bewohner ohne Mieterhöhung in die neuen Wohnungen ziehen. Neubewohner müssen nach Fertigstellung mit fast doppelt so hohen Kaltmieten rechnen.

Die geplanten neuen Heimkehr-Wohnungen zwischen Senator-Eggers-Weg, Roßkampstraße und Am Schafbrinke in Hannover-Waldheim in einer Computer-Visualisierung. Quelle: Heimkehr (Visualisierung)

Lösung soll am runden Tisch diskutiert werden

Heimkehr hat das zweite Verfahren gegen eine der Mietparteien, das am Montag stattfand, vorerst ruhend gestellt, sagte die Sprecherin des Amtsgerichts, Catharina Erps – vorerst wird es vor Gericht also keine Entscheidung geben. Nun soll laut Scriba am runden Tisch zwischen Heimkehr und den Mietern geklärt werden, ob der Vorschlag der Genossenschaft angenommen wird. „Das macht nur Sinn, wenn alle Mieter mitziehen“, sagt Erps. „Ich gehe davon aus, dass die Ruhenserklärung auch für die anderen Klagen eingereicht werden“, sagt sie. Dafür spreche, dass die Mietparteien den selben Anwalt haben. „Wir haben alle Mieter angeschrieben“, sagt der Heimkehr-Vorstand. Nun wolle man einen Termin für die Verhandlung finden.

Die Schafbrinke-Bewohner hatten sich in der Vergangenheit massiv gegen die Umgestaltung und die Heimkehr-Klage auf Räumung gewehrt. Als Hauptgrund gaben sie an, seit vielen Jahren in dem Waldheimer Wohnviertel zu leben. Andere befürchteten, keine entsprechenden Wohnungen zu finden. Vor dem Amtsgericht wird seit Anfang November die Räumungsklage gegen jede der Mietparteien verhandelt.

