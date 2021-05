Hannover

Mit Beginn der Sommersaison hat die Herrenhäuser Brauerei ihre Produktpalette erweitert und nimmt die Sorte Hannover Helles ins Programm. Ursprünglich vor allem in Süddeutschland populär, hat das Helle in den vergangenen Jahren auch weiter nördlich einen Markt gefunden. „Wir greifen einen Trend auf“, sagt Geschäftsführer Christian Schulz-Hausbrandt.

Zunächst gibt es ausschließlich Flaschenbier

Auch die Norddeutschen scheinen mittlerweile gern zu milden, süffigen, wenig gehopften Bieren zu greifen. Ob das auch für die Herrenhäuser-Kundschaft in der Region Hannover zutrifft, will die Brauerei nun herausfinden. „Wir haben die Auslieferung gestartet, die Sorte wird spätestens am Wochenende flächendeckend im Verkauf sein“, kündigt Schulz-Hausbrandt an. Im Angebot sind zunächst Kisten und Sechserträger mit 0,33-Liter-Flaschen. Bei entsprechender Nachfrage werde die Brauerei später ihr Helles auch in Fässer abfüllen, erklärt der Geschäftsführer.

Mit blauem Auge durch die Pandemie gekommen

Wie alle Brauereien leidet Herrenhäuser unter den Begleiterscheinungen der Corona-Pandemie. „Wir sind aber mit einem blauen Auge davongekommen, weil der Handel uns geholfen hat“, sagt Schulz-Hausbrandt. Im Jahr 2020 habe man 130.000 Hektoliter Bier abgefüllt, im Jahr zuvor waren es 140.000 Hektoliter. Keinem der 65 Mitarbeiter habe man kündigen müssen.

Aktuell befindet sich noch ein Teil der Belegschaft in Kurzarbeit, die die Brauerei möglichst im Juni beenden will. Optimismus zieht Schulz-Hausbrandt aus den sinkenden Corona-Inzidenzwerten und der daraus resultierenden Möglichkeiten für Gastronomie, Veranstaltungen und Vereinswesen. Auf diese Absatzbereiche hatte Herrenhäuser in den vergangenen Monaten verzichten müssen.

Von Bernd Haase