Hannover

Sein Konzert in der HDI-Arena war die letzte große Stadion-Show in Hannover vor der Corona-Pandemie. Mit 43.000 Fans feierte Herbert Grönemeyer im September 2019 hier einen denkwürdigen Deutschpop-Abend. Jetzt steht fest: Grönemeyer kehrt nach Hannover zurück. Am 26. Mai 2022 gibt er um 19.30 Uhr mit seiner Band ein Konzert auf der Expo-Plaza.

Die Show steht als Zusatzkonzert am Anfang einer Tour, die Grönemeyer im Mai und Juni durch verschiedene deutsche Städte führt. Auftritte in Gelsenkirchen und auf der Berliner Waldbühne sind bereits ausverkauft. Der Tourneeplan wurde jetzt um Stationen in Hannover und München (am 8. Juni) ergänzt.

In Hannover soll es am 15. Juli außerdem ein Großkonzert mit Guns N’Roses in der HDI-Arena geben. Tickets für die Grönemeyer-Show auf der Expo-Plaza kosten zwischen 55 und 65 Euro.

Legendäres Album „Mensch“ wird 20 Jahre alt

Grönemeyers Konzerte firmieren als Jubiläumstour: Vor 20 Jahren, am 30. August 2002, war sein elftes Studioalbum „Mensch“ erschienen, das mit rund 4 Millionen verkauften Einheiten als meistverkauftes deutsches Album der Popgeschichte gilt. Viele der melancholisch grundierten Songs trafen nach den Anschlägen vom 11. September 2001 den Nerv der Zeit; „Mensch“ wird bis heute oft als Meisterwerk und Meilenstein des Deutschpop klassifiziert.

Ein exklusiver Pre-Sale für die Show in Hannover startet am Mittwoch, 8. September, um 10 Uhr auf tickets.haz.de. Der offizielle Vorverkauf beginnt am Freitag, 10. September, um 10 Uhr an allen autorisierten Vorverkaufsstellen.

Von Simon Benne