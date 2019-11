Hannover

Es ist ja nicht so, dass sein Lebenswerk noch nie gewürdigt worden wäre. Schließlich ist Herbert Schmalstieg unter anderem Träger des Phönix-Ordens der Republik Griechenland, und er wurde mit der Goldenen Magnolie der Stadt Shanghai geehrt. Doch jetzt konnte Hannovers langjähriger Oberbürgermeister eine ganz besondere Auszeichnung im Empfang nehmen: Im Gartensaal des Neuen Rathauses bekam er den Cord-Borgentrick-Stein verliehen.

Herbert Schmalstieg ist zwölfter Preisträger

Der undotierte Preis, von Heimatbund und Stadt zum zwölften Mal verliehen, erinnert an den Ölschläger Cord Borgentrick, der Hannover am 24. November 1490 vor der Eroberung durch feindliche Truppen bewahrte. „Bürgerschaftliches Engagement ist ein Maßstab für Freiheit, Menschlichkeit und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft“, sagte Bürgermeister Thomas Hermann – und würdigte Schmalstiegs Einsatz für Hannover.

Festakt mit mittelalterlichen Klängen

Musikalisch umflort wurde der Festakt vom Ensemble Custos mit mittelalterlichen Klängen aus jener Zeit, da Borgentrick noch höchstselbst auf Erden wandelte.

Herbert Schmalstieg habe sich nicht allein um seine Heimatstadt Hannover verdient gemacht, sagte Georg Ruppelt, langjähriger Direktor der Leibniz-Bibliothek, in seiner Laudatio: „Er hat sich immer auch leidenschaftlich für die Menschenrechte, für Menschenwürde und für den Frieden eingesetzt.“ Schmalstieg habe mit der Heimat im Herzen die Welt umfasst, sagte Ruppelt mit einem Wort des Dichters Gorch Fock.

Schmalstieg : „Das hat gerührt“

Bewegt dankte der Geehrte für Preis und Laudatio: „Das hat ja doch an der einen oder anderen Stelle gerührt“, sagte er. Er habe Borgentricks Geschichte schon 1951 im Heimatkundeunterricht an der Volksschule in der Gottfried-Keller-Straße kennengelernt. „Jetzt freue ich mich schon auf die Setzung des Steines“, sagte Schmalstieg.

Im Juni 2019 ehrte der Heimatbund mit Bruno Hanne den verstorbenen Initiator des Cord-Borgentrick-Preises. Quelle: Tim Schaarschmidt

Borgenstrick-Stein wird im Juni 2020 am Döhrener Turm verlegt

Voraussichtlich im Juni soll der Stein mit seinem Namen am Döhrener Turm in einer Grünfläche verlegt werden – ein kleines Denkmal schon zu Lebzeiten. Im Juni 2019 hatte der Heimatbund dort posthum Bruno Hanne geehrt, den Initiator des Cord-Borgentrick-Preises.

Lesen Sie auch

Von Simon Benne