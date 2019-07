Martin Thomas Weimer stammt aus Ibbenbüren und lebt in Sarstedt. In seiner Freizeit spielt der 35-Jährige am PC und macht christliche Popmusik auf dem Keyboard. Seit Januar 2018 arbeitet Weimer als selbstständiger Tankwart an den Team-Tankstellen in Badenstedt und Sarstedt. Tankwart ist seit 1952 ein Lehrberuf, doch im gesamten IHK-Bezirk Hannover, der etwa 40 Prozent von Niedersachsen umfasst, gibt es derzeit nur einen einzigen Azubi. Tankstellen ähneln heute oft Supermärkten – und bilden deutlich häufiger Einzelhandelskaufleute aus.