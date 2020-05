Hannover

Obwohl es kürzlich einige verschämte Schauer gab: Die Herrenhäuser Gärten leiden unter der diesjährigen Trockenheit: Die Regenwasserzisternen für die Pflanzensammlungen – etwa die Orchideen – waren bereits im April leer. Besondere Probleme gibt es im Georgengarten: Teils sind bei Buche, Ahorn und Eichen rund 30 Prozent mehr Totholz zu verzeichnen als in früheren Jahren. Darauf haben der Verein Schlösser und Gärten in Deutschland e. V. und die Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur hingewiesen.

Gartenkunstwerke akut gefährdet

Der seit Mitte März anhaltenden Mangel an Regen in Verbindung mit langanhaltenden Sonnenperioden und kräftigem Wind stellt demnach Gärten und Parks in ganz Deutschland vor große Probleme. Bereits 2019 habe die zunehmende Trockenheit alte Baumbestände geschädigt. „Nun wird die Situation noch früher bedrängend als im Vorjahr“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Institutionen. Historische Landschaftsgärten müssten schon im Frühjahr auf Bewässerung zurückgreifen, ganze Gartenkunstwerke seien akut gefährdet. Auch für Laien sei bereits 2019 erkennbar gewesen, dass sich die Situation in den betroffenen Anlagen dramatisch verschlechtere. Inzwischen müssten Wege mit großem Aufwand vor herabstürzenden Ästen gesichert werden.

Von Simon Benne