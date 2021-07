Es war eine pandemiebedingte Ausgabe des Kleinen Fests im Großen Garten: Auf drei statt 35 Bühnen traten für vier Wochen 30 Künstler und Künstlerinnen in Herrenhausen auf. Das Kleine Bühnenfest – so der Name der neu konzipierten Veranstaltung – werten die Veranstalter als großen Erfolg im Corona-Sommer.