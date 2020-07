Hannover

Es fliegt allerhand durch die Luft in Herrenhausen. Glitzernde Keulen, diverse Diabolos und kiloschwere Bowlingkugeln. Kein Wunder: Gleich drei der vier Programmpunkte, die am Donnerstagabend im Gartentheater zu sehen sind, haben mit Jonglage zu tun. Aber das ist auch die einzige Gemeinsamkeit der sonst völlig unterschiedlichen Künstler, die bei der vierten Runde des „Best of Kleines Fest“ auftreten – der pandemiebedingten Mini-Version des beliebten Kleinkunstfestivals.

Juggling Tango haben eine Überraschung in ihrem Koffer. Quelle: Samantha Franson

Menno van Dyke, Tempo-Jongleur aus den Niederlanden, ist ein Meister seines Fachs. Das Gleiche gilt für seine Frau Emily, eine Französin, die perfekt Tango tanzt. Wie beide ihr Können als Duo Juggling Tango vereinen, ist sehenswert – zumal vor der Kulisse der historischen Bühne in der untergehenden Sonne. „Das ist bisher der schönste Sommerabend des Fests“, verkündet Organisator Harald Böhlmann zur Begrüßung. Noch bis zum 3. August laufen die insgesamt sieben Mixed-Shows für jeweils 200 Gäste. Alle drei Tage wechselt das Programm.

Konkurrenz für die Große Fontäne

Mit seinen Diabolos will auch Djuggledy hoch hinaus: Der Berliner mit Vorliebe für Reggae und Rasta schleudert die Kreisel mehr als 30 Meter in die Höhe und würde so glatt der Großen Fontäne Konkurrenz machen – wenn sie eingeschaltet wäre. Der Künstler plaudert im schönsten Berlinerisch mit dem Publikum und muss feststellen: „So ein Gartentheater könnt ihr Hannoveraner euch leisten, aber keinen eigenen Dialekt.“

Djuggledy beherrscht das Spiel mit den Diabolos. Quelle: Samantha Franson

Comedian Timo Wopp, ebenfalls in der Bundeshauptstadt zu Hause, gibt den Conférencier. „Ich bin gebürtiger Oldenburger“, verrät der Mann mit dem intelligent-sarkastischen Schnodderton. Er attestiert den Corona-Verschwörungstheoretikern einen „Mangel an Hirn – Scientology ist da noch die bessere Möglichkeit“. Seinem Publikum empfiehlt er, „in die Armbeuge zu klatschen, ganz Sportliche nehmen die Kniekehle“. Wopp jongliert nicht nur mit Worten: Er kann das auch mit Bällen. Oder eben –Vorsicht! – mit Bowlingkugeln.

Frank Sinatra trifft Tom Jones

Den musikalischen Part des Abends übernimmt Marc Masconi. Der Hannoveraner mit italienischem Künstlernamen entführt seine Zuhörer aus Herrenhausen nach Las Vegas: Stimmgewaltig singt er Klassiker von Frank Sinatra, Tom Jones und Tony Christie – und nach anfänglicher Zurückhaltung singt schließlich auch das Publikum.

Marc Masconi singt wie Frank Sinatra. Quelle: Samantha Franson

Es gibt noch drei weitere Runden des „Best of Kleines Fest“, wenige Restkarten sind an der Kasse des Künstlerhauses verfügbar.

Von Juliane Kaune