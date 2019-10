Hannover

Eigentlich möchte man hingehen und loslegen. Hochklettern, draufhauen. Oder vielmehr dranhauen. Die Kulisse des kommenden Wintervarietés in der Orangerie Herrenhausen hat höchsten Aufforderungscharakter: Dutzende Trommeln sind da in einer Wand, die man über kleine Tritte besteigen kann. Vermutlich würde man vor lauter musikalischer Ekstase schließlich herunterfallen – ganz im Gegensatz zu ein paar Damen und Herren, die sich auf die Kunst des Kletterschlagzeugens wunderbar verstehen. „ Impulse“ heißt die Show, die das GOP im Rahmen seines Wintervarietés ab dem 23. November in Herrenhausen zeigt. Gerade hat GOP-Direktor Dennis Bohnecke das Programm in der Probenhalle an der Wohlenbergstraße vorgestellt, zusammen mit Mitinitiator Harald Böhlmann und – per Video aus Österreich zugeschaltet – GOP-Kreativdirektor Werner Buss.

Ohne Worte, ohne Pause

„ Impulse“ ist eine der erfolgreichsten deutschen Varietéproduktionen der vergangenen Jahre – und es ist eine der spektakulärsten. Das Programm kommt ohne Worte aus und ebenso ohne Pause. Musik ist die treibende Kraft des Ganzen, der Takt verbindet die einzelnen Darbietungen, alles fließt ineinander über. Und wenn die Artisten sich immer wieder aufschwingen und mit ordentlich Wumms die Felle der runden Schlagflächen bearbeiten, dann hat das schon etwas Rauschhaftes.

Das Publikum in Hannover feierte das bereits 2016 im GOP, für die Wintervarieté-Show in der Orangerie ist die markante Perkussionwand noch einmal um eine Etage aufgestockt worden. Weil es der Raum dort erlaubt. Chris Myland, hannoverscher Artist und Choreograf der Show, freut sich auf nun ein Publikum, dem er diese besondere Klang- und Akrobatikwelt in den gleichfalls besonderen Orangerieräumen bieten kann.

Mit „Vivace“ hat es 2004 angefangen

Die aktuelle Inszenierung ist bereits das 16. Programm in der Wintervarieté-Geschichte – und in ihrer feinen Mischung aus Technik und Ästhetik vielleicht die ausgefeilteste. Mit „Vivace“ hatte im Jahr 2004 alles einmal angefangen. Rund 800 Aufführungen und 300.000 Zuschauer später sagt Böhlmann: „Wenn ich mir anschaue, was hier entstanden ist, kann ich nur sagen: Das ist eine riesige Erfolgsgeschichte.“

Vom 23. November bis 12. Januar in der Orangerie Herrenhausen. Alle Termine und Tickets unter variete.de.

Von Uwe Janssen