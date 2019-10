Hannover

Die Sommersaison der Herrenhäuser Gärten endet traditionell mit dem beliebten Laternenumzug im Großen Garten – und wieder waren die Karten schon im Vorverkauf sehr begehrt. Bei schönem Herbstwetter traf sich am Sonntag eine große Schar von Familien mit kleinen und größeren Kindern bei Einbruch der Dunkelheit an der Sonnenuhr. Viele von ihnen hatten selbst gebastelte Laternen mitgebracht und reihten sich damit in den langen Lichterreigen ein.

Der Laternenumzug in Bildern:

Zur Galerie Bei schönem Herbstwetter verwandelte sich der illuminierte Große Garten in Herrenhausen zum Laternenumzug in eine märchenhafte Kulisse.

Unterdessen verwandelten Stelzenläufer in fantasievollen Kostümen den geheimnisvoll erleuchteten Garten in eine zauberhafte Märchenwelt. Ob an der Hand ihrer Eltern oder – mit besonders guter Aussicht – auf der Schulter getragen: Die Kinder bekamen große Augen angesichts der illuminierten Brunnen und elfenhaften Figuren. Musikalisch untermalt wird der bunte Laternenumzug stets von Spielmannszügen.

Von Gabriele Schulte