Sie sind die besondere Zierde des Gartentheaters in Herrenhausen – die 18 Goldfiguren an den Seiten der Bühne. Nun haben die nach antikem Vorbild gestalteten Figuren Zuwachs bekommen. Acht weitere Exemplare, Faune, mythische Naturgeister, ein Borghesischer Fechter und die Venus Medici, haben am Donnerstag ihre neue Stellung bezogen. Mit einem Kran wurden die glänzenden Statuen eingeschwebt. Auf der weitläufigen Balustrade, die den Zuschauerraum umgibt, sind fortan sechs von ihnen zu bewundern, zwei wurden direkt im Publikumsbereich aufgestellt. Damit ist das Gartentheater seinem einstigen Zustand von anno 1690 ein großes Stück nähergekommen.

„Weltweit einmalig“

Seit Dezember arbeiten Gartenbauer und Landschaftsarchitekten daran, den barocken Auftrittsort in Abstimmung mit dem Denkmalschutz optisch zu seinen Wurzeln zurückzuführen. Das lässt sich die Stadt 500.000 Euro kosten. Denn die Anlage ist nicht nur das älteste Heckentheater Deutschlands. Es war mit seiner Größe, der Ausstattung und der Eingliederung in den Garten wegweisend für alle Nachfolger. Vor allem im 20. Jahrhundert, in den Dreißiger- und Sechzigerjahren, kam es zu Eingriffen, die die Grundstruktur veränderten; sie sollen nun rückgängig gemacht werden. „Wir haben hier ein weltweit einmaliges Kleinod“, sagt Gartendirektor Ronald Clark.

Zur Galerie Acht weitere glänzende Statuen sind nun in den barocken Anlage zu bewundern.

Zwölf der etwa 50 Jahre alten, in Kastenform geschnittenen Linden wurden gefällt, weil ihre Standorte nicht dem historischen Original entsprachen. Die jungen Nachfolger stammen aus der städtischen Baumschule und haben einen kegelförmigen Schnitt – wie zu Kurfürstin Sophies Zeiten. Sie sind schon stattliche sechs Meter hoch und werden es noch auf die doppelte Höhe bringen. Rundum wurden 120 Meter Hainbuchenhecken gerodet, die Sichtachsen auf das Galeriegebäude und das Große Parterre sind nun wieder frei. Der Orchestergraben ist verschwunden.

Aufwendige Restaurierung

Das Theater wird in den Ursprungszustand von 1690 zurückgebracht. Quelle: Herrenhäuser Gärten

Besondere Hingucker aber sind die vergoldeten Figuren. Bereits 2009 waren 17 der aus Blei gegossenen barocken Originale nach ihrer Restaurierung auf die Bühne des Gartentheaters zurückgekehrt, die Nummer 18 war nicht mehr zu retten und musste durch eine Replik ersetzt werden. Geldgeber war seinerzeit die Wenger-Stiftung aus Düsseldorf, die mit 120.000 Euro jetzt auch die Aufarbeitung der weiteren Statuen (die allerdings Bronzerepliken sind) finanzierte. Vier Repliken sind noch in Arbeit. Sie werden im hinteren Bühnenbereich aufgestellt, wenn der zweite Bauabschnitt im Winter 2020/21 in Angriff genommen wird. Dann werden auch die Bäume auf der Bühne durch neue Exemplare mit einem Kegelschnitt ersetzt.

Doch schon jetzt dürfen die Gäste kommen, um zu gucken. Ab 15. Mai ist das Gartentheater wieder zu besichtigen. Es solle auch wieder bespielt werden, sagt Clark. Noch wird beraten, wie das unter Corona-Bedingungen möglich ist. „Wir werden damit in Kürze überraschen“, kündigt er an.

Von Juliane Kaune