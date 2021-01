Hannover

Die Weihnachtszeit ist vorbei, jetzt geht’s ans Aufräumen: Der hannoversche Abfallentsorger Aha sammelt auch 2021 wieder ausgediente Weihnachtsbäume ein und entsorgt diese kostenlos. Vom 11. bis 22. Januar werden mehr als 200 Sammelstellen in ganz Hannover abgefahren.

Die drei Aha-Deponien, 21 Aha-Wertstoffhöfe sowie mehr als 50 Grüngutannahmestellen in der Region Hannover nehmen abgeschmückte Weihnachtsbäume ebenfalls kostenlos entgegen. Nach Schätzungen des Unternehmens sind es rund 170.000 Weihnachtsbäume, die Aha jährlich einsammelt.

Bäume müssen abgeschmückt sein

Ab einer Länge von anderthalb Metern müssen die Bäume halbiert werden, damit sie in die Müllfahrzeuge passen. Zusätzlich appelliert Aha an die Bürger, Äste gebündelt abzulegen. Einen Teil der Tannenbäume verarbeitet Aha zu Kompost.

Da Baumschmuck nicht kompostiert werden kann, müssen Tannen und Fichten komplett abge-schmückt sein. Bei falsch abgelegten Bäumen handelt es sich um illegale Abfallentsorgung, die mit Ordnungsstrafen belegt wird.

Abholplätze teilweise geändert

Wie Aha mitteilt, haben sich einige Abholplätze für 2021 geändert. Im Stadtteil Ahlem gibt es die Sammelstelle Tegtmeyerallee/Ecke Küstriner Straße nicht mehr. Alternativ können Bürger ihren Baum nun an der Küstriner Straße auf der Grünfläche am Schulgebäude abgeben. In Linden-Nord ist die Sammelstelle Ottenstraße/Ecke Albertstraße gestrichen worden. Hier befindet sich die neue Abholstelle nun an der Ottenstraße/Ecke Stärkestraße (gepflasterte Freifläche). Die Louise-Schröder-Straße/Theodor-Heuss-Ring in Misburg-Nord ist ebenfalls kein Sammelplatz mehr. Die Kleinertstraße /Lange Rade (auf der Grünfläche bei der Litfaßsäule) wurde zur Alternative.

In der Nordstadt in der Hahnenstraße ( Spielplatz) gegenüber Hausnummer 7 gibt es ebenfalls keine Abholstelle mehr. Bürger müssen nun ihren Baum an der Gertrud-Knebusch-Straße 2 (Wertstoffhof Nordstadt) entsorgen. In der Südstadt wird die Schlägerstraße/Lutherstraße nicht mehr angefahren, stattdessen werden die alten Bäume an der Straße Auf dem Emmerberge/Ecke Haarstraße abgeholt.

Alle Abholplätze in der Übersicht:

Ahlem: Am Ahlemer Holz ( Wendeplatz), Im Großen Büchenfeld ( Spielplatz), Krugstraße (Sackgasse, Glascontainer), Küstriner Straße (gegenüber Landsberger Weg auf der Grünfläche am Schulgebäude).

Anderten: Am Tiergarten ( Freifläche „An der Brauerei“), Pappelweg/Herderstraße, Eisteichweg/Wartheweg ( Grünfläche).

Badenstedt: Badenstedter Straße/ Nauheimer Straße ( Spielplatz), Woermannstraße/Ecke Diesterwegstraße (am Bunker neben der Littfasssäule), Siegfriedplatz, Lenther Chaussee/Remarqueweg/Lenther Straße ( Freifläche), Petermannstraße ( Grünfläche gegenüber vom Parkplatz des Sportplatzes), Empelder Straße/Ecke Burgundische Straße ( Grünfläche).

Bemerode: Emslandstraße/Alte Bemeroder Straße (Parkplatz Schützenhaus), Berkelmannstraße/Steinkampweg (Parkplatz), Am Gutspark/Berkelmannstraße (Fußweg in der Kurve vor der Grünfläche), Hermann-Hesse-Straße ( Wendeplatz).

Bornum: Bornumer Straße 143 ( Betriebshof), Lindener Weg (Sackgasse Höhe Hausnummer 40 auf der Grünfläche).

Bothfeld: Westpreußenufer/Ecke Marienburger Weg ( Wendeplatz), Sahlkamp/Ecke Krasseltweg (gegenüber Rossitter Weg), Tollenbrink (zwischen den Tankstellen), An den Hilligenwöhren/Auf dem Limbrinke ( Grünfläche), Oldekopstraße/Ecke Hartenbrakenstraße, Weidkämpe (freies Feld, Kindertagesstätte), Hoffmann-von-Fallersleben-Straße ( Freifläche), Kurze-Kamp-Straße (zwischen Hausnummer 11 und 12), Uslarplatz.

Bult: Robert-Koch-Platz/Findorffstraße ( Grünfläche neben Spielplatz).

Burg: Harzburger Platz ( Freifläche gegenüber dem Gemeindezentrum).

Calenberger-Neustadt: Molthanstraße/Kommandanturstraße (vor Parkplatz), Rote Reihe/Calenberger Straße, Wilhelmshavener Straße/Ecke Kapitän-von-Müller-Straße.

Davenstedt: Davenstedter Markt (Marktfläche), Basaltweg/Davenstedter Straße, Davenstedter Holz/Trappenkehre, Droehnenstraße/Geveker Kamp, Geveker Kamp gegenüber Bergkammstraße ( Glascontainer), Schieferkamp/Am Kalkbruche vor Gasthaus Pegasos.

Döhren: Fiedeler Platz/ Ecke Bernwardstraße, Klinkerfuesstraße ( Wendeplatz), Peiner Straße/Holthusenstraße (Auf der Bauminsel), Leineinsel/Am Brückenhaus.

Groß-Buchholz: Domagkweg ( Spielplatz), Nobelring/Meitnerstraße, Nußriede/Buchnerstraße, Osterfelddamm/Ecke Nußriede, Schwalbenflucht (Parkplatz Ecke Milanstraße), Bussestraße/Groß-Buchholzer Kirchweg ( Freifläche), Eichenplan/Ecke Lenbachplatz ( Grünfläche), Lenbachplatz ( Wendeplatz), Pinkenburger Straße/Schierholzstraße, Schierholzstraße/ Bollnäser Straße, Pappelwiesen/Henniesruh, Pasteurallee/Meersmannufer, Paracelsusweg/Schule Grünanlage.

Hainholz: Bömelburgstraße/Ecke Voltmerstraße (vor dem Bunker), Erlenweg ( Grünfläche gegenüber Eibenweg), Am Hopfengarten/Ecke Engelbosteler Damm (gegenüber Hainhölzer Bahnhof), Mogelkenstraße/Ecke Bogenstraße, Elfriede-Döhler-Weg/Glashüttenstraße ( Grünfläche Ecke Halkettstraße).

Heideviertel: Heidering (gegenüber Hausnummer 17), Wolfsburger Damm (am Bunker).

Herrenhausen: Meldaustraße (Marktplatz, hinter dem Kiosk).

Isernhagen-Süd: Kahlendamm/Im Eichholz (Trafohäuschen), Am Wildpfad/An den Hilligenwöhren, Jägerstieg/Föhrenwinkel, Prüßentrift/Große Heide, Wietzendiek ( Wendeplatz), Lindenallee (neben Hausnummer 43).

Kirchrode: Döhrbruch 8 ( Betriebshof), Im Büntefeld ( Freifläche), Neunkirchner Platz/Ecke Saarbrückener Straße, Tiergartenstraße (Parkplatz Tiergarten).

Kleefeld: Heidjerhof (gegenüber Hausnummer 11), Kleestraße (gegenüber Crappiusstraße), Rupsteinstraße (Bunker), Schaperplatz (neben den Toiletten).

Kronsberg: Funkenkamp/Weinkampswende ( Grünfläche), Sticksfeld/Ecke Liethfeld ( Freifläche gegenüber Hausnummer 8), Jakobskamp/Ecke Papenkamp, Jakobskamp/Ecke Försterkamp, Brockfeld/Ecke Ellernbuschfeld, Weistfeld/Ecke Ellernbuschfeld, Brockfeld/Ecke Lehmbuschfeld, Weistfeld/Ecke Lehmbuschfeld.

Lahe: Im Klingenkampe/Ecke Laher Heide.

Ledeburg: Verdener Platz.

Leinhausen: Bremer Straße/ Kasseler Straße (Bunker), Heimatweg (Am Stromhaus).

Limmer: Brunnenstraße (Ecke zur Schleuse), Liepmannstraße/Ecke Zimmermannstraße/Ecke Am Lindener Hafen ( Grünfläche).

Linden-Mitte: Stephanusstraße/Ecke Gartenallee (vor dem Spielplatz), Lindener Marktplatz.

Linden-Nord: Kötnerholzweg/Velberstraße (auf dem Lindener Schmuckplatz), Ottenstraße/Ecke Stärkestraße (gepflasterte Freifläche), Pfarrlandplatz/Pfarrlandstraße (gegenüber dem Kindergarten), Steigerthalstraße ( Grünfläche zur Leine), Asseburgstraße/Lüdenstraße (beim Spielplatz).

Linden-Süd: Am Spielfelde ( Grünfläche an der Wachsbleiche), Behnsenstraße/Ecke Charlottenstraße (Spielpark), Posthornstraße (gegenüber Ecke Von-Alten-Allee), Allerweg/Ecke Ricklinger Straße (bei der Kirche).

List: Mengendamm 15 ( Betriebshof), Böcklinplatz/Ecke Podbielskistraße, Dahnstraße ( Grünfläche gegenüber Hausnummer 5 und 13 –zwei Plätze), De-Haen-Platz ( Spielplatz und Ecke Waldstraße/Hammersteinstraße –zwei Plätze), Gorch-Fock-Straße/Spannhagenstraße ( Freifläche), Gorch-Fock-Straße/Hebbelstraße ( Freifläche), Fritz-Beindorff-Allee/ Richard-Wagner-Straße ( Grünstreifen), Im Kreuzkampe 7 ( Grünstreifen), Liebigstraße/Ecke Waldstraße/Ecke Podbielskistraße 41, Liliencronplatz/Klopstockstraße (Markt), Lützeroderstraße/Spichernstraße, Moltkeplatz (Trinkhalle/Markt), Podbielskistraße/Ecke Brahmsstraße ( Grünstreifen gegenüber Hausnummer 2), Rubensstraße/Ecke Rembrandtstraße, Schubertstraße ( Wendeplatz), Vier Grenzen/Ecke Lister Kirchweg, Am Welfenplatz (gegenüber der Schützenstraße, Rückseite der Schule), Oskar-Winter-Straße/Ecke Bödekerstraße, Nordring (neben Werftstraße).

Marienwerder: Schönbecker Allee/Merkurstraße (Sackgasse), Große Pranke (Parkplatz vor Netto), Garbsener Landstraße/Ecke Am Hinüberschen Garten.

Misburg-Nord: Seckbruchstraße (gegenüber Fürstenwalder Straße), Scholandstraße/Eschenbachstraße, Kampstraße/ Wilhelm-Tell-Straße, Emscherweg/Kerbelweg ( Freifläche vor dem Trafohäuschen), Kleinertstraße/Lange Rade (auf der Grünfläche bei der Litfaßsäule).

Misburg-Süd: Max-Kuhlemann-Straße/ Liebrechtstraße.

Mitte: Marktkirche (Marktplatz), Am Klagesmarkt (Springbrunnen).

Mittelfeld: Am Mittelfelde/Grünberger Weg, Rübezahlplatz (Am Brunnen), Grabenweg/Im Wolfskampe (am Bunker), Lehrter Platz ( Glascontainer).

Mühlenberg: Beckstraße (gegenüber Julius-Leber-Weg), Bonhoefferstraße (Parkplatz), Schollweg/Anne-Frank-Weg (vor dem Spielplatz), Canarisweg 2 (Kindergarten).

Nordstadt: Gertrud-Knebusch-Straße 2 (Wertstoffhof), Haltenhoffstraße (Bunker), Herrenhäuser Kirchweg/An der Strangriede (auf der Grünfläche).

Oberricklingen: Barthold-Knaust-Straße/Wullanger (nicht auf dem Spielplatz, sondern auf der dahinterliegenden Grünfläche), Nenndorfer Platz/ Springer Straße (nicht auf dem Spielplatz, sondern auf der angrenzenden Grünfläche), Am Sauerwinkel/Bergfeldstraße.

Oststadt: Angerstraße ( Spielplatz), Friesenstraße/Bödekerstraße (Kirche), Friesenstraße/Lister Meile/ Gartenstraße ( Spielplatz), Wedekindplatz, Weißekreuzplatz.

Ricklingen: An der Bauerwiese (Parkplatz), Ricklinger Stadtweg/ August-Holweg-Platz (Marktplatz), Göttinger Chaussee/ Friedrich-Ebert-Straße (Bunker).

Sahlkamp: Holzwiesen/Ecke Laurinweg ( Grünfläche), Holzwiesen/Ecke Wittenberger Straße (Bauminsel-Glascontainer), Tempelhofweg/Ecke Lankwitzweg (Grünanlage), Bahnstrift/ Kugelfangtrift (Grünanlage), Erikaweg/Alte Heide, Hägewiesen/Ecke Kugelfangtrift ( Glascontainer), Vogelsbergstraße/Hägewiesen ( Grünfläche), Schwarzwaldstraße/Elmstraße, Kugelfangtrift/ General-Wever-Straße (Grünanlage), Wietzegraben ( Betriebshof), Wilmersdorfweg/ Kugelfangtrift, Hägewiesen/Ecke Wiehenweg (Kindergarten), General-Wever-Straße/Rhönweg.

Seelhorst: Peiner Straße/Wülfeler Bruch.

Stöcken: Eichsfelder Straße (Parkplatz vom Marktplatz), Lauckerthof ( Wendeplatz), Mecklenheidestraße 73 ( Betriebshof), Schwarze Heide/Ecke Wiedenlohe (Höhe Trafo), Schwarze Heide/Ecke Lindhorn (Trafohäuschen/ Spielplatz), Schwarze Heide/Am Hasenwinkel (auf der Wiese neben dem Bach), Alte Stöckener Straße/Ecke Stöckener Straße ( Grünfläche an den Kundenparkplätzen).

Südstadt: Bertha-von-Suttner-Platz (südliche Ecke Stresemannallee), Am Südbahnhof ( Spielplatz), Auf dem Emmerberge/Ecke Haarstraße, Heinrich-Heine-Platz, Mainzer Straße/Bismarckstraße, Marienstraße/Kestnerstraße, Rautenstraße/Sonnenweg ( Spielplatz), Sallstraße/Kleine Düwelstraße, Stephansplatz/Geibelstraße und Bandelstraße (zwei Plätze), Tiestestraße 10 ( Betriebshof), Torstraße ( Spielplatz), Oesterleystraße/Krausenstraße, Walter-Gieseking-Straße /Kokenstraße.

Vahrenheide: Dresdner Straße (gegenüber der Kirche), Plauener Straße/Ecke Magdeburger Straße (asphaltierte Freifläche).

Vahrenwald: Niedersachsenring/Ecke Ferdinand-Wallbrecht-Straße/Ecke Alvenslebenstraße, Jahnplatz (Spar- & Bauverein), Rotermundstraße (Bunker), Ritterstraße/Grenzweg, Isernhagener Straße/Ecke Steinmetzstraße (gegenüber der Kirche), Dragonerstraße/Neanderstraße, Plüschowstraße/Ecke Hirtenweg (Parkplatz Kirche), Scheelenkamp/Moorkamp ( Grünfläche).

Vinnhorst: Am Schmuckplatz, Friedenauer Straße/Im Othfelde, Vinnhorster Rathausplatz, Fischteichweg/Heinischer Hof ( Grünfläche).

Wettbergen: Tresckowstraße/Aufhäuser Straße (Kindergarten), An der Kirche/Pastor-Bartels-Weg, Goethestraße/Zilleweg, Auf dem Kampe/Wettberger Edelhof, Neue Straße/ Kopenhagener Straße, In der Rehre/Bergfeldstraße (auf der Grünfläche).

Wülferode: Hoyerstraße/Kirchbichler Straße (Parkplatz).

Waldheim: Wolfstraße (Brücke, Haltestelle gegenüber Liebrechtstraße, Waldseite), Ottostraße/Am Schafbrinke, Liebrechtstraße ( Wendeplatz Zeißstraße).

Waldhausen: Kärntner Platz/Ecke Bozener Straße, Riepestraße/Ecke Güntherstraße ( Spielplatz).

Wülfel: Bothmerstraße ( Freifläche neben dem Spielplatz), Am Mittelfelde/Loccumer Straße.

Zoo: Plathnerstraße/Gellertstraße, Seelhorststraße/Plathnerstraße

Von Laura Ebeling