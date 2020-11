Hannover/Hildesheim

Mit einem bewegenden Gottesdienst haben die evangelische und die katholische Kirche am Abend des Ewigkeitssonntags (auch: Totensonntag) gemeinsam der Menschen gedacht, die in Niedersachsen an einer Corona-Erkrankung gestorben sind. Im Hildesheimer Dom dankten Landesbischof Ralf Meister und der katholische Bischof von Hildesheim, Heiner Wilmer, außerdem den Menschen aus jenen Berufsgruppen, die während der Pandemie besondere Herausforderungen bewältigen müssen.

Die beiden Bischöfe hatten den per Livestream übertragenen Gottesdienst als „Lichtfeier“ gestaltet. Zum Gedenken an die Verstorbenen zündeten die Gottesdienstbesucher Kerzen an. Wilmer und Meister forderten die Menschen auf, die an Bildschirmen die Lichtfeier verfolgten, ebenfalls Kerzen für die Verstorbenen zu entzünden. In Niedersachsen sind bisher mehr als 1000 Menschen im Zusammenhang mit der Pandemie gestorben. Mehr als 61.000 Einwohner in Niedersachsen haben sich seit Mitte März infiziert. Derzeit stagniert die Zahl der Neuansteckungen auf hohem Niveau.

Dank an die vielen Alltagshelden

Gastgeber Bischof Wilmer dankte zudem den Menschen, die sich in der Pandemie in ganz besonderer Weise für andere einsetzen, „nicht selten bis zum Rand der Erschöpfung und sogar darüber hinaus“. Er nannte unter anderem Ärztinnen und Pfleger, das Reinigungspersonal in den Kliniken, aber auch Politiker, Polizistinnen und Supermarktmitarbeiter.

Landesbischof Meister hoffte in seiner Predigt auf Lehren aus der Pandemie. „Wird es bleibende Einsichten geben, für den Umgang mit unserer Verletzlichkeit und der Sorge um das Wohl aller Menschen?“, fragte er. Er wünscht sich auch „Einsichten über die tiefen Ungerechtigkeiten im Respekt und in der Bezahlung von Menschen für ihren gesellschaftlichen Dienst“. Und Meister hofft auf die Einsicht der Menschen über die Art und Weise, „wie wir unsere Heimat, die Erde betrachten“.

Die große Mehrheit unserer Gesellschaft lässt sich kein X für ein U vormachen“: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD, r.) kritisierte in seinem Grußwort die Gegner der Corona-Maßnahmen.+ Quelle: Chris Gossmann/dpa

Weil kritisiert Gegner der Corona-Maßnahmen

Zum Gottesdienst war auch Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) gekommen. Er wandte sich in seinem Grußwort unter anderem an die Kritiker der Corona-Maßnahmen. Menschen, die das Risiko kleinredeten und Deutschland an der Schwelle zu einer Gesundheitsdiktatur wähnten, lägen falsch, sagte er. Diese Menschen seien aber nur eine Minderheit. „Die große Mehrheit unserer Gesellschaft lässt sich kein X für ein U vormachen“, betonte der Ministerpräsident.

Und es gebe Grund zur Zuversicht, sagte Weil. Es gebe Hoffnung, „dass wir im nächsten Jahr das Virus Stück für Stück, aber immer besser unter Kontrolle bekommen“. Impfschutz, Schnelltests und bessere Medikamente seien echte Perspektiven für die nächsten Monate.

Von Mathias Klein