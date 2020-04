Die Lage im Eilenriedestift in Hannover wird immer dramatischer. Um die Versorgung der Bewohner des Seniorenheims in der Corona-Krise aufrechtzuerhalten, arbeiten jetzt sogar Mitarbeiter mit einer Sondergenehmigung, die eigentlich unter Quarantäne stehen. Heimleiterin Susanne Hartsuiker will die Bundeswehr um Hilfe bitten.